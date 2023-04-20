"К контрнаступлению готовы": в ВСУ показали турецкую РСЗО Roketsan MCL (фото)

Эта система залпового огня, которая состоит на вооружении 49-ой отдельной артбригады, использует высокоточные ракеты TRLG-230 с дальностью поражения до 70 км.

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Вооруженные силы Украины используют турецкую реактивную систему залпового огня (РСЗО) Roketsan MCL. На странице Facebook 49-ой отдельной артиллерийской бригады 19 апреля были опубликованы фото этих установок вместе с транспортно-заряжающей машиной с подписью: "К контрнаступлению готовы".

Как сообщили обозреватели "Милитарный", это первое визуальное подтверждение наличия в Силах обороны Украины турецких Roketsan MCL. При этом они отметили, что камуфляж на фото аналогичный тому, который был нанесен на выставочный образец техники.

Также было подмечено, что у РСЗО на снимках вместо двух пакетов из шестью направляющими для 230-мм ракет можно увидеть два блока с двумя направляющими на каждом.

Фото РСЗО Roketsan MCL 49-ой отдельной артиллерийской бригады ВСУ

Фото выставочного образца РСЗО Roketsan MCL

Что известно о Roketsan MCL

Система Roketsan создавалась в конце десятых годов, а ее официальная презентация состоялась в 2021 году на выставке IDEF-2021. Турецкая РСЗО базируется на российском полноприводном трехосном шасси КАМАЗ-65224 с колесной формулой 6х6 для повышенной проходимости. В качестве вооружения система может использовать как типичные 122-мм боеприпасы, так и 230-мм и 300-мм ракеты. В частности портал Oryx еще в прошлом году сообщил, что на вооружение украинских войск были поставлены ракеты TRLG-230 производства компании Roketsan.

TRLG-230 — это высокоточные ракеты класса "земля-земля", которые имеют инерциальную, спутниковую и лазерную систему наведения. В качестве целеуказателя применяется беспилотник Bayraktar TB2, также может использоваться наземная подсветочная станция, благодаря чему ракеты способны поражать цель с погрешностью не более 2 метров.

Ракета TRLG-230 производства компании Roketsan

Ракета состоит из двух частей — топливной части и головной, где расположены средства наведения. Боевая нагрузка осколочно-фугасной части составляет 42 кг, а дистанция поражения достигает 70 км.

Ранее сообщалось, что турецкая компания Baykar представит миниатюрную крылатую ракету Kemankes для оснащения БПЛА нового поколения Bayraktar TB3. По словам руководителя компании Сельджука Байрактара, это очень легкая крылатая ракета с дальностью в несколько сотен километров.