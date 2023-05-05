Бійці ЗСУ показали застосування рідкісної української РСЗВ "Бастіон-2" (відео)

Ще у 2008 році в Україні створили проєкт модернізації РСЗВ "Град" на базі "КрАЗ". З початку повномасштабної війни їх показували лише декілька разів.

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В мережі вперше опублікували застосування української модернізації РСЗВ "Град" на базі шасі КрАЗ. Про це повідомляє Defense Express.

На кадрах видно завдання ударів по російським військам з реактивної установки залпового вогню "Бастіон-2" — це модернізація радянського "Граду", яку розробили до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. У виданні зазначають, що "Бастіон-2" ще жодного разу не показували з 24 лютого 2022 року. Військові неодноразово показували бойове застосування "Бастіон-1".

По суті "Бастіон-1" відрізняється від "Бастіон-2" подовженою колісною базою. РСЗВ "Бастіон" — це модернізація радянської установки БМ-21 "Град". Розробка установки почалася ще у 2008 році, а роком пізніше її продемонстрували публічно. Кількість "Бастіонів", які передали в ЗСУ невідома.

Довша колісна база дозволяє переносити більшу кількість боєкомплекту. Окрім цього він може нести два ПЗРК. Відрізняється "Бастіон" від "Граду" тим, що вона має систему перезаряджання, яка дозволяє відкрити вогонь вже за 2 хвилини після процесу. У радянського зразка цей час займає 7 хвилин.

Нагадаємо, 2 травня росЗМІ показали, як ЗС РФ начепили "мангал" на РСЗВ "Ураган", щоб захистити установку від дронів-камікадзе.

29 квітня ЗСУ отримали з Чехії модернізовані РСЗВ "Град" — BM-21 MT на базі чеської вантажівки Tatra.