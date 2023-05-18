"Она бы с ума сошла": Лукашенко заявил, что РФ была готова на невыгодный договор с Украиной

По словам белорусского политика, как только Кремль согласился на предложенные условия, проект договора был выброшен в корзину.

В четверг, 18 мая, белорусский политик Александр Лукашенко рассказал, что Россия якобы была готова заключить мирный договор с Украиной на невыгодных для себя условиях. Об этом он заявил на встрече с участниками заседания Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ, передает корреспондент БЕЛТА.

Он рассказал, что первые три раунда переговоров прошли в Беларуси, после чего консультации перенесли в Турцию.

"На стол положили проект договора. Если бы Россия сейчас его читала, она бы с ума сошла. Он абсолютно был невыгоден России. Но Россия согласилась", – сказал Лукашенко.

По словам политика, как только Москва согласилась подписаться под невыгодными условиями, от заключения договора отказались.

"У меня на столе лежит проект этого договора. И как только Россия согласилась на мирные инициативы, договор, проект был выброшен в корзину, – заявил он. – Это люди, может быть, не все знают. Но специалисты-то в этом участвовали и знают".

Кроме того, Лукашенко предложил сесть за стол переговоров, чтобы не расширять конфликт, и подписать новый документ между воюющими сторонами.

"Прежде чем обвинять нас в конфронтации, расширении этого конфликта, надо вернуться за стол переговоров. Взять не тот документ, а новый. Для того чтобы остановить войну", – добавил он.

Напомним, 17 мая СМИ писали, что после смерти Александра Лукашенко Россия попытается вмешаться и усадить на его место своего человека. По мнению журналистов, Беларусь в значительной степени превратилась в вассальное государство Кремля, с тесной интеграцией в экономике и системе безопасности.

Ранее, 11 мая, белорусские оппозиционеры сообщали, что вокруг Александра Лукашенко ситуация накаляется из-за анонсированного контрнаступления Вооруженных сил Украины и того, что белорусские добровольцы в скором времени могут перейти к освобождению республики от власти диктатора.