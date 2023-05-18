"Подняли вопрос безопасности Украины": Ермак раскрыл детали встречи с представителем Китая

Глава ОП заявил, что подробно ознакомил Ли Хуэя с десятью пунктами формулы мира, предложенной президентом Зеленским.

Андрей Ермак, руководитель Офиса президента, встретился с Ли Хуэем, спецпредставителем Китая, чтобы обсудить текущую ситуацию с безопасностью в Украине. Об этом сообщил Ермак в Twitter.

"По поручению президента Владимира Зеленского провел брифинг по текущей ситуации с безопасностью в стране для китайской правительственной делегации во главе со специальным представителем правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэем".

Ермак также сообщил, что вместе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой подробно ознакомил Ли Хуэя с десятью пунктами формулы мира, предложенной президентом Зеленским.

"Мы заинтересованы в том, чтобы Китай был привлечен к реализации украинской формулы мира. Поблагодарил за поддержку Китаем суверенитета и территориальной целостности Украины", − подытожил руководитель ОП.

Напомним, 28 марта сообщалось, что Китай объявил "своей юрисдикцией" нефтегазовые месторождения РФ в Тихом океане. Минобороны КНР организовало регулярное военное патрулирование части акватории Южно-Китайского моря, находящейся в ответственности экономической зоны Вьетнама.

Также 28 марта СМИ писали, что китайские компоненты для производства бронежилетов импортируются в Россию. Впоследствии они получаются российскими подразделениями, которые отправляются для участия в боевых действиях на территории Украины.