США рассматривает вероятность "корейского" сценария войны для Украины, – Politico

Многочисленные собеседники журналистов говорят, что в долгосрочной перспективе заморозка войны может удовлетворить Киев и Москву. Вопрос только в том, где провести условную линию разграничения.

Официальные лица США считают, что растет вероятность того, что российско-украинская война может превратиться в замороженный конфликт на многие годы, как это происходит на Корейском полуострове. Об этом сообщает Politico.

Среди варианта долгосрочного замораживания войны, который якобы обсуждается в администрации Байдена, есть вопрос, где установить потенциальные линии разграничения. Они должны устраивать Кремль и Украину. Утверждается, что обсуждения проходят в разных американских ведомствах и Белом доме.

Не исключено, что этот сценарий может стать самым реалистичным в долгосрочной перспективе, учитывая, что ни Украина, ни РФ не готовы признавать поражение. Эта идея также нарастает на фоне ощущения в администрации, что контрнаступление ВСУ не нанесет "смертельный удар по РФ".

"Мы планируем на долгосрочную перспективу, независимо от того, выглядит ли она замороженной или размороженной", — сказал американский чиновник, знакомый с дискуссиями администрации Байдена.

То же изданию подтвердили двое других собеседников и бывший чиновник администрации президента. Заморозка войны является одним из вариантов, к которому готовятся в Штатах. При этом одни выступают за то, чтобы у Украины было Мариуполь и выход к Азовскому морю, а другие меньше зациклены на территориях и сосредоточены на безопасности Украины.

Вместе с тем, чиновники говорят, что "корейский вариант" рассматривается на ранних стадиях, а война еще долго будет оставаться горячей. Потому администрация Джо Байдена планирует предоставить Украине столько оружия, чтобы ВСУ максимально вытеснила РФ с собственных территорий.

Пятый чиновник из американской администрации говорит, что единственным понятным вариантом является то, что РФ не завоюет Украину, а все остальные запасные планы очень нестабильны.

"Заморозка в "корейском варианте" — это, безусловно, то, что обсуждается экспертами и аналитиками в правительстве и вне его, когда речь идет об Украине. Это вероятно, потому что ни одной стороне не нужно будет признавать новые границы. Единственное, о чем придется договариваться — это, где прекратить огонь вдоль определенной линии», — заявил анонимный чиновник.

При этом журналисты отмечают, что переговоры в Корее о линии разграничения продолжались два года. Кроме Кореи, заморозка войны произошла в Грузии с РФ в 2008 году, в Индии с Пакистаном за регион Кашмир. Похожая ситуация была в Украине до начала полномасштабного вторжения РФ.

Напомним, о намерениях РФ заморозить войну по "корейскому сценарию" говорил секретарь СНБО Алексей Данилов еще 16 февраля 2023 года. В настоящее время усилия окупантов сосредоточены на захвате Донецкой и Луганской областей.