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Новый прорыв шириной 2 км: ВСУ создали плацдарм для продолжения наступления под Бахмутом

Фото: Генштаб ВСУ

В 3-й ОШБр сообщили, что потери оккупантов составили полсотни убитыми и до сотни ранеными, еще несколько из них украинские защитники взяли в плен.

В западных окрестностях Бахмута 3-я штурмовая бригада ВСУ вместе с 1-м мехбатом провели наступательные действия и создали плацдарм для дальнейшего контрнаступления. Об этом сообщают в телеграм-канале бригады.

"Ширина полосы прорыва составила 2000 м, а глубина — 700 м. Предварительно, у противника по меньшей мере 50 "200-х" и до сотни "300-х". По состоянию на данный момент еще 4 россиян — в плену. Также ликвидированы резервы врага на данном" направлении, в том числе несколько российских составов БК", — говорится в сообщении.

Отмечается, что прорыв обороны оккупантов совершили бойцы 3-й штурмовой бригады вместе с бойцами 1-го механизированного батальона.

Украинские защитники пообещали рассказать больше деталей позже.

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Напомним, что 18 мая глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что подразделения Минобороны России отошли на 570 метров севернее Бахмута, обнажив фланги.

17 мая Силы обороны и безопасности Украины продвинулись на Бахмутском направлении на расстояние от 150 до 1700 метров, сообщил представитель Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый. В боях украинские воины уничтожили 136 оккупантов, еще 145 получили ранения. Также четверо россиян попали в плен.