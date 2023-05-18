Новый прорыв шириной 2 км: ВСУ создали плацдарм для продолжения наступления под Бахмутом

В 3-й ОШБр сообщили, что потери оккупантов составили полсотни убитыми и до сотни ранеными, еще несколько из них украинские защитники взяли в плен.

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В западных окрестностях Бахмута 3-я штурмовая бригада ВСУ вместе с 1-м мехбатом провели наступательные действия и создали плацдарм для дальнейшего контрнаступления. Об этом сообщают в телеграм-канале бригады.

"Ширина полосы прорыва составила 2000 м, а глубина — 700 м. Предварительно, у противника по меньшей мере 50 "200-х" и до сотни "300-х". По состоянию на данный момент еще 4 россиян — в плену. Также ликвидированы резервы врага на данном" направлении, в том числе несколько российских составов БК", — говорится в сообщении.

Отмечается, что прорыв обороны оккупантов совершили бойцы 3-й штурмовой бригады вместе с бойцами 1-го механизированного батальона.

Украинские защитники пообещали рассказать больше деталей позже.

Напомним, что 18 мая глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что подразделения Минобороны России отошли на 570 метров севернее Бахмута, обнажив фланги.

17 мая Силы обороны и безопасности Украины продвинулись на Бахмутском направлении на расстояние от 150 до 1700 метров, сообщил представитель Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый. В боях украинские воины уничтожили 136 оккупантов, еще 145 получили ранения. Также четверо россиян попали в плен.