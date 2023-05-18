Новий прорив шириною 2 км: ЗСУ створили плацдарм для продовження наступу під Бахмутом

У 3-й ОШБр повідомили, що втрати окупанти склали півсотні вбитими та до сотні пораненими, ще кілька з них українські захисники взяли у полон.

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На західних околицях Бахмута 3-тя штурмова бригада ЗСУ разом із 1-м мехбатом провели наступальні дії та створили плацдарм для подальшого контрнаступу. Про це повідомляють у телеграм-каналі бригади.

"Ширина смуги прориву склала 2000 м, а глибина — 700 м. Попередньо, у противника щонайменше 50 "200-х" та до сотні "300-х". Станом на зараз ще 4 росіян — у полоні. Також ліквідовано резерви ворога на даному напрямку, зокрема декілька російських складів БК", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що прорив оборони окупантів здійснили бійці 3-ї штурмової бригади разом із бійцями 1-го механізованого батальйону.

Українські захисники пообіцяли розповісти більше деталей згодом.

Нагадаємо, що 18 травня очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що підрозділи Міноборони Росії відійшли на 570 метрів на північ від Бахмута, оголивши фланги.

17 травня Сили оборони та безпеки України просунулися на Бахмутському напрямку на відстань від 150 до 1700 метрів, повідомив речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий. У боях українські воїни знищили 136 окупантів, ще 145 отримали поранення. Також четверо росіян потрапили до полону.