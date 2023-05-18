"Оголили фланги": Пригожин розповів про невдачі армії РФ під Бахмутом (аудіо)

За словами Пригожина, підрозділи Міноборони Росії відійшли на 570 метрів на північ від Бахмута, оголивши фланги окупантів.

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Євген Пригожин, голова російської групи найманців "Вагнер", звинуватив регулярні частини російської армії в тому, що вони відступили на 570 метрів на північ від міста Бахмут, що на Донеччині, залишивши фланги його бійців незахищеними. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

Пригожин, який неодноразово звинувачував найвище військове керівництво Росії в тому, що воно недостатньо робить для підтримки своїх людей, попросив Міністерство оборони зробити все можливе для захисту флангів Бахмута після того, що, за його словами, було відступом.

"На жаль, підрозділи Міноборони Росії відійшли на 570 метрів на північ від Бахмута, оголивши наші фланги", — йдеться у голосовому повідомленні Пригожина.

Він заявив, що звертається особисто до представників Міністерства оборони РФ.

"Я звертаюся до вищого керівництва Міноборони — публічно — тому що мої листи не читають. Будь ласка, не здавайте фланги", — сказав він, звертаючись до міністра оборони Росії Сергія Шойгу та начальника Генштабу Валерія Герасимова.

Глава ПВК "Вагнер" каже, що його формування захопило більшу частину зруйнованого міста, хоч і ціною величезних людських жертв. Але Україна заявляє, що останніми днями її сили відбили територію навколо Бахмута.

Бахмут, Донецька область

Нагадаємо, представник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Черевий 17 травня повідомив, що на Бахмутському напрямку йдуть бої на зустрічних курсах. За його словами, у самому населеному пункті бійці ЗСУ тримають оборону, а на північ і на південь від Бахмута просунулися вперед до 600 метрів.

Також 5 травня в мережі з'явився відеоролик, на якому голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин показав трупи своїх найманців, а також обматив міністра оборони РФ Сергія Шойгу та начальника Генштабу Василя Герасимова.