"Оголили фланги": Пригожин рассказал о неудачах армии РФ под Бахмутом (аудио)

По словам Пригожина, подразделения Минобороны России отошли на 570 метров севернее Бахмута, оголив фланги оккупантов.

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Евгений Пригожин, глава российской группы наемников "Вагнер", обвинил регулярные части российской армии в том, что они отступили на 570 метров к северу от города Бахмут, Донецкая область, оставив фланги его бойцов незащищенными. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Пригожин, который неоднократно обвинял высшее военное руководство России в том, что оно недостаточно делает для поддержки своих людей, попросил Министерство обороны сделать все возможное для защиты флангов Бахмута после того, что, по его словам, было отступлением.

"К сожалению, подразделения Минобороны России отошли на 570 метров севернее Бахмута, оголив наши фланги", — говорится в голосовом сообщении Пригожина.

Он заявил, что обращается лично к представителям Министерства обороны РФ.

"Я обращаюсь к высшему руководству Минобороны — публично — потому что мои письма не читают. Пожалуйста, не сдавайте фланги", — сказал он, обращаясь к министру обороны России Сергею Шойгу и начальнику Генштаба Валерию Герасимову.

Глава ЧВК "Вагнер" говорит, что его формирование захватило большую часть разрушенного города, хотя и ценой огромных человеческих жертв. Но Украина заявляет, что в последние дни ее силы отбили территорию вокруг Бахмута.

Бахмут, Донецкая область

Напомним, представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый 17 мая сообщил, что на Бахмутском направлении идут бои на встречных курсах. По его словам, в самом населенном пункте бойцы ВСУ держат оборону, а севернее и южнее Бахмута продвинулись вперед до 600 метров.

Также 5 мая в сети появился видеоролик, на котором глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин показал трупы своих наемников, а также обматерил министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба Василия Герасимова.