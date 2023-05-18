"России не удастся украсть Крым", — Зеленский обратился к крымским татарам

Президент Украины отметил, что даже сейчас власти страны продолжают предпринимать усилия для освобождения из мест лишения свободы всех крымских татар, осужденных оккупационным режимом.

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к 79-й годовщине депортации крымскотатарского народа, в котором заявил, что не позволит России ни украсть Крым, ни "любую другую частицу украинского дома". Обращение было опубликовано на официальной странице президента в Telegram.

"Вся наша украинская семья сегодня чтит память жертв депортации крымскотатарского народа, против которого 79 лет назад было совершено преступление геноцида. Сотни тысяч людей были изгнаны на чужбину. Весь народ лишили родного дома и пытались стереть в Крыму все, что говорило о нем. Почти половину этого народа депортация и издевательства после нее убили", — заявил президент.

По словам лидера Украины, спустя годы зло вернулось, чтобы убивать людей. Но на этот раз Зеленский сообщил, что агрессию России будет ожидать поражение.

"Ей не удастся украсть ни Крым, ни любую другую нашу частицу. Это – наш с вами дом", — сказал он.

Зеленский подчеркнул, что власти Украины продолжают предпринимать все усилия, чтобы освободить всех крымских татар, которых заключили в места лишения свободы при оккупационном режиме.

Президент отметил, что на государственном и международном уровне Украина продолжает вести работу с целью освобождения временно оккупированного Крыма и его реинтеграции.

"Благодаря этой работе все больше лидеров и государств отдают себе отчет, что без возвращения Крыма не будет возвращения покоя международным отношениям и полной силы международному праву", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, 18 мая по словам Натальи Гуменюк стало известно, что временно оккупированный Крымский полуостров больше не является "центром обороны" для россиян. Теперь это "центр эвакуации" для граждан.

Также напомним, в начале марта появились новости о том, что в оккупированном Симферополе россияне начали создавать "добровольческие дружины" из-за опасений активизации проукраинского движения на полуострове.