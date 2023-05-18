Субмарины и корабли-шпионы: у РФ есть программа диверсий на подводных линиях связи, — Британия

По словам главы Минобороны Великобритании Бена Уоллеса, у россиян есть военно-морская программа, специально разрабатывавшаяся для атак на критически важную инфраструктуру стран-противников.

Все всякого сомнения, что у России есть "намерение и возможности", чтобы атаковать подводные линии электропередачи и линии связи. Об этом заявил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес, передает Sky News.

По словам Уоллеса, британское Минобороны располагает данными о том, что у россиян есть военно-морская программа, специально разрабатывавшаяся для наблюдения, а также для проведения потенциальных диверсий и атак на критически важную инфраструктуру стран-противников.

"У них есть ряд подводных лодок и прочего оборудования, шпионских кораблей и всего остального, специально предназначенного для такой цели", — заявил Уоллес.

Он также добавил, что, независимо от того, идет ли речь о "Северных потоках" или инфраструктуре отдельных стран, — это область, которая уязвима и нуждается в защите.

У Великобритании, по его словам, должны быть возможности для защиты таких линий.

Напомним, что в Великобритании подтвердили применение ракет Storm Shadow украинскими военными. Глава Миниобороны Великобритании Бен Уоллес не сообщил, когда именно и по каким целям ВСУ использовали британские крылатые ракеты, но он сказал, что западное оружие представляет собой мощную силу в руках ВСУ.

Также сообщалось, что Британия отказались от поставок истребителей Typhoon для Украины. По мнению Бена Уоллеса, этот тип боевых самолетов не вполне подходящий.