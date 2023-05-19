ВСУ добились тактически значимых успехов в районе Бахмута, – ISW (карта)

По мнению американских аналитиков, ограниченный характер наступательных операций ЧВК "Вагнер" в Бахмуте по сравнению с локальными украинскими контратаками указывает на потерю инициативы россиян в этом районе.

Вооруженные силы Украины перехватили тактическую инициативу и добились тактически значимых успехов на Бахмутском направлении. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) от 18 мая.

В публикации говорится, что украинские силы уже несколько дней проводят локальные контратаки, которые все еще не указывают на начало крупного контрнаступления.

Аналитики указали на то, что заявление основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о том, что его бойцы отступили на 570 метров к северу от Бахмута, согласуется с данными замминистра обороны Украины Анны Маляр о том, что украинские силы продвинулись на 500 метров к северу от города и на 1000 метров к югу.

Карта боев

Авторы отчета также упомянули о том, что согласно заявлению представителя Восточной группировки ВСУ Сергея Череватого, украинские силы вернули себе инициативу на поле боя и вынуждают россиян реагировать на их действия, в частности путем переброски подразделений бойцов ВДВ на фланги Бахмута.

"Ограниченный характер наступательных операций ЧВК "Вагнер" в Бахмуте по сравнению с локальными украинскими контратаками подчеркивает потерю российской инициативы в этом районе", — констатировали американские аналитики.

Напомним, что 18 мая замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинские военные смогли отбить все атаки российских оккупантов в Бахмуте за минувшие сутки. По ее словам, россияне пытались атаковать города практически весь день.

В тот же день в 3-й штурмовой бригаде ВСУ сообщили о проведении наступательных действий и создании плацдарма для дальнейшего контрнаступления в западных окрестностях Бахмута. Отмечается, что прорыв обороны оккупантов они совершили вместе с бойцами 1-го механизированного батальона.