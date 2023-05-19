Terminator все еще в строю: почему турецкие ВВС эксплуатируют истребители 3 поколения (фото)

Турецкие самолеты F-4E Terminator 2020 в строю почти 50 лет и будут летать еще по меньшей мере до 2030 года.

На последних учениях в Турции Anatilian Eagle показали истребитель 3 поколения F-4 Phantom, до сих пор находящегося в строю. Об этом сообщает The War Zone.

Самолет F-4E Phantom II – это разработка компании McDonell Douglas. Турецкие ВВС эксплуатируют самолеты уже почти 50 лет, и как отмечают в издании, это исключительный срок службы для фронтовых истребителей третьего поколения. Когда-то они превосходили в небе, однако сейчас для них все больше угроз от более современных противников. В начале месяца в Турции прошли масштабные учения с другими странами, где и показали F-4.

Вовлеченные самолеты в учения Anatolean Eagle

Во время маневров страны-участницы отрабатывают ведение условных боевых действий, чтобы снизить потери летчики во время реальных боев. Особенностью учений является их масштаб – 120 на 216 морских миль.

Карта военных учений Фото: Elisabeth Gosselin-Malo

Это позволяет привлекать более 60 летательных аппаратов. В этом году в учениях участвовали Великобритания, Азербайджан, Пакистан, Катар и ОАЭ. Все они использовали собственные истребители. Азербайджанские летчики на штурмовиках Су-25 берут в учениях второй год подряд. На самолетах есть метки, которые означают успешную отработку армянских целей во время войны в 2020 году.

Су-25 с боевыми отметками Фото: Elisabeth Gosselin-Malo

Почему F-4 Phantom II до сих пор в строю турецких ВВС?

В конце 1990-х годов ВВС Турции приступили к глубокой модернизации 54 самолетов F-4E за 632 млн долларов. Ее исполняла израильская компания Israel Aerospace Industries. Проект получил название F-4E 2020. Около половины из 54 истребителей были обновлены до конфигурации Terminator 2020. Они получили современную авиацию, навигацию и радиоантенны. Кроме того, самолеты стали носителями израильских ракет AGM-142 Popeye класса "воздух-земля", AGM-65A/B Maverick класса "воздух-земля" и бомбы с лазерной наводкой GBU-10/12 Paveway.

F-4E Phantom II Фото: Elisabeth Gosselin-Malo

В настоящее время в строю находится от 30 до 40 самолетов F-4E Phantom II. Их планируют держать в боеспособном состоянии, по крайней мере, до 2030 года из-за исключения США из программы F-35, а также время для разработки турецкого самолета TF-X.

"Мы все еще активно используем F4-E-2020, поскольку его авионика была тщательно усовершенствована в роль "воздух-земля". Поскольку он также оснащен блоками ECM самозащиты, мы в основном полагаемся на него как на сопровождение "воздух-воздух". Как во время учений AE, так и в реальных операциях мы координируем и выполняем полеты как с национальными, так и с международными средствами, такими как F-16 и БПЛА", — сказал начальник Управления по связям с общественностью ВВС Турции майор Акбай.

Напомним, 2 мая турецкий истребитель 5 поколения получил официальное название Kaan. В ближайшие годы завершатся испытания боевого самолета.

18 мая турецкая армия получила первый модернизированный собственными силами истребитель F-16.