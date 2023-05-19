Могут ли ВС РФ отойти из Бахмута: эксперт проанализировал действия россиян на Донбассе (видео)

По словам полковника ВСУ в запасе Романа Свитана, Бахмут уже не нужен российскому военному командованию. Вместо этого попытаются "выдавить" ВСУ за пределы рек Северский Донец и Оскол на территории Луганской области.

Российская армия может выполнить управляемый отход из Бахмута Донецкой области, чтобы занять более выгодные позиции. Об этом 19 мая рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в эфире "24 канала".

По словам эксперта, армии РФ уже не нужен Бахмут, он нужен только владельцу ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину.

"Российская армия даже может выполнить управляемый отход — это нормальный военный маневр. При отходе занимаются лучшие позиции для обороны. Поэтому линейные части россиян могут отойти. Ну, а что будет делать ОПГ Пригожина — может остаться в Бахмуте и погибнуть, может отойти, может впереди российских частей куда-то убежать. Это уже не так важно, так как количество войск у Пригожина сейчас меньше 1% от всего количества российских войск, которые есть вдоль линии фронта", — пояснил Свитан.

Каковы дальнейшие действия российской армии на Донбассе

Военный эксперт также проанализировал возможные дальнейшие действия Вооруженных сил РФ на Донбассе. По словам Романа Свитана, у российской армии есть еще несколько позиций, которые еще остались от зимнего наступления. Эксперт убежден, что у них достаточное количество сил и средств, чтобы двигаться по этим позициям.

"Это Бахмут, Кременная и район Донецка. В районе Донецка они будут пытаться отодвинуть наши войска от линии города — в Авдеевке и Марьинке. Будут пытаться выдавить наши войска из Бахмута. У нас уже противодействие идет – мы поднимаемся по высотам и окружаем Бахмут. Я бы не сказал, что мы его окружаем, но, по крайней мере, снимаем проблему с нашего гарнизона в Бахмуте. После того, как мы вышли на Клещиевку, поднялись севернее Хромового, этот гарнизон уже может выбрать лучший режим обороны", — отметил Свитан.

По мнению военного эксперта, оккупированный город Кременная Луганской области у россиян — это один из плацдармов, от которого они хотят "срезать" белогоровский выступ. Кроме того, ВС РФ попытаются выдавить Силы обороны Украины за реки Северский Донец, Оскол и из-под Лимана.

"То есть попытаются занять более выгодное положение для обороны Луганской области", — резюмировал Свитан.

Напомним, согласно последнему отчету Института изучения войны (ISW) от 18 мая, ВСУ перехватили тактическую инициативу и добились тактически значимых успехов на Бахмутском направлении. Силы обороны уже несколько дней проводят локальные контратаки, которые все еще не указывают на начало крупного контрнаступления.

Ранее, 18 мая, замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинские военные смогли отбить все атаки российских оккупантов в Бахмуте за минувшие сутки. По ее словам, россияне пытались атаковать города практически весь день.

Также 18 мая глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил регулярные части российской армии в том, что они отступили на 570 метров к северу от города Бахмут, Донецкая область, оставив фланги его бойцов незащищенными.