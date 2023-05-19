"Месть за Кремль": в ГУР объяснили, зачем РФ кичится "уничтожением" Patriot (видео)

В военной разведке отмечают, что Москве необходимо доказать необходимость развязывания большой войны и защиты Украины от якобы всего западного мира, поэтому слухи об уничтожении украинской ПВО могут помочь им сохранить репутацию.

Россия сама причастна к взрыву беспилотника над Кремлем, и рассказы якобы об уничтожении системы ПВО Patriot в Украине предназначены для того, чтобы показать, что РФ отомстила за этот инцидент. Об этом 19 мая рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк изданию "РБК-Украина".

По словам Черняка, распространение пророссийскими СМИ информации о якобы украинском происхождении беспилотника, атаковавшего Кремль, является исключительно информационно-психологической операцией, направленной против российского народа.

Черняк отметил, что таким образом власти РФ пытаются доказать необходимость войны и защиты Украины от якобы всего западного мира.

"Эту информационную операцию они проиграли — им не удалось достичь тех результатов, которых они ожидали. Однако, поскольку это уже произошло, и, чтобы не понести еще больших репутационных потерь, россияне якобы должны были нанести ответный удар. При этом должны были уничтожить что-то масштабное", — отметил он.

Представитель ГУР добавил, что россияне пытаются показать своему населению, что якобы уничтожив одну из систем Patriot, они смогли "отомстить", обратив таким образом ситуацию в свою пользу.

"Если говорить в целом о целях их последних обстрелов Украины, то они пытаются выявлять нашу ПВО, оттягивать системы от линии фронта и они пытаются исследовать и уничтожить наши военные объекты. Мы считаем, что это будет продолжаться, пока у них будет достаточно ресурса", — объяснил Черняк.

После ночной массированной ракетной атаки в ночь на 16 мая, официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что оккупантам удалось уничтожить ЗРК Patriot, расположенный в Киеве. В министерстве РФ отметили, что систему ПВО якобы поразили комплексом "Кинжал".

17 мая спикер Воздушных сил Юрий Игнат прокомментировал слухи об уничтожении Patriot и назвал представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова лжецом. По его словам, одна ракета "Кинжал" не могла бы уничтожить систему противовоздушной обороны Patriot, поскольку с технической точки зрения, Patriot — это целый комплекс.

Также напомним, в ночь на 3 мая в сети появился видеоролик, на котором виден взрыв неизвестного беспилотника над одним из зданий Кремля. В результате взрыва БПЛА крыша одного из зданий загорелась.