"На этот раз все удалось": в Украину вернули депортированного в РФ ребенка, — Лубинец (фото)

Омбудсмен рассказал, что бабушка девочки преодолела нелегкий путь для вывоза внучки с территории страны-агрессорки. Он заверил, что 14-летняя Вероника пройдет реабилитацию и получит необходимую помощь.

Украина вернула домой 14-летнюю девочку, депортированную ранее оккупантами в Россию. Об этом сообщил 19 мая в соцсетях уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

"14-летняя Вероника, которая оказалась в РФ после того, как в Украину ворвалась страна-террорист, сейчас уже находится дома. Ее бабушка с ужасом и слезами на глазах вспоминает, что пришлось пройти, чтобы вернуть внучку на родную землю", — написал он.

Омбудсмен рассказал, что вместе с представителем прав человека в системе органов сектора безопасности и обороны Александром Кононенко пообщался с несовершеннолетней украинкой и ее бабушкой.

"Мы знаем, какой нелегкий путь преодолела женщина, чтобы перевезти внучку на территорию Украины. К счастью, на этот раз все удалось", — подчеркнул Лубинец.

Фото: Дмитрий Лубинец/Telegram Фото: Дмитрий Лубинец/Telegram

Омбудсмен рассказал, что возвращенная девочка получит необходимую медицинскую и гуманитарную помощь, а также пройдет реабилитацию. По его словам, Вероника уже получила "полезный подарок", который облегчит получение образования на украинском языке.

"Работаем для того, чтобы вернуть домой каждого украинского ребенка и наказать тех, кто их вывозит и держит в заложниках на чужой территории", — заявил Лубинец.

Напомним, 29 апреля Дмитрий Лубинец сообщал, что россияне отказывались возвращать 14-летнюю украинку в Украину и завели судебное дело против нее для этого.

Недавно 4 мая омбудсмен озвучил, сколько гражданских украинцев могут находиться в плену РФ. По его словам, это не менее 20 тысяч человек.