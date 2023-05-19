"Поедешь на Бахмут": киевлянина три дня незаконно держали на территории военкомата

Как рассказал Фокусу непосредственный участник событий, полиция остановила его автомобиль на блокпосте в Черновицкой области, после чего вызванный представитель ТЦКСП пригласил киевлянина в военкомат на проверку данных и оставил в заложниках на территории ТЦК на три дня.

В конце прошлой недели жителя Киева Игоря на блокпосте в Черновицкой области остановил представитель полиции, после чего вызвал военкома, который предложил проехать в ТЦК "для проверки данных". После того, как киевлянин прибыл в военкомат, у него забрали паспорт и поселили в комнате на 5 человек с запретом покидать воинскую часть. Об этом говорится в новой статье Фокуса "Незаконное удержание мужчин в военкоматах. Как действовать, если военком перешел черту".

Игорь рассказал журналистам Фокусу, что некоторые из жителей комнаты в той части были маргинальной внешности и имели признаки алкогольного опьянения.

"Наверное, их военкомы намеревались отправить на фронт", — говорит Игорь.

По его словам, повестку ему не вручали, а требовали, чтобы он самостоятельно написал заявление на добровольное прохождение военной службы.

"Они говорили, что руководствуются постановлением КМУ №318, где прописано, что в любом регионе могут призвать мужчину на военную службу независимо от места, где мужчина состоит на учете. Я не отказывался от службы, но мне не предоставляли повестку, а только постоянно угрожали, что отправят на Бахмут ”, — говорит Игорь.

Он также сообщил представителям ТЦК о предоставленной ему недавно отсрочке (справке о временной непригодности к военной службе из-за имеющегося диагноза), из-за чего военкомы отправили его проходить больничную комиссию.

"Врач там подтвердил мой диагноз, сказал, что я имею право на отсрочку, но меня все равно не выпускали с территории ТЦК. В том ТЦКСП еще много мужчин было, которых также задержали и удерживали на территории против их воли", — рассказал Игорь.

В итоге через три дня киевлянин смог покинуть воинскую часть, когда по совету адвоката вызвал полицию и написал заявление о незаконном удержании.

Вместо проверки данных гражданина Украины удерживали на территории воинской части и запугивали отправкой на фронт. Фото: porady.org.ua

"Через три дня в сопровождении полиции вечером я на своей машине покинул этот ТЦК. Сейчас мы с адвокатом занимаемся тем, чтобы передать материалы этого дела в ДБР. Думаем и о предстоящем судебном разбирательстве", — рассказал пострадавший от произвола представителей ТЦКСП киевлянин.

Комментируя этот случай произвола представителей ТЦКСП, юристы сообщили, что действия военкомов были полностью незаконными, а пострадавший имеет право на оформление жалобы на такие действия, а также на возмещение причиненного морального ущерба по результатам судебного разбирательства.

Ранее Фокус писал, что Кабинет Министров Украины разрешил территориальным центрам комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) вручать повестки военнообязанным независимо от места их пребывания на воинском учете. Соответствующее решение было закреплено постановлением правительства №318 от 7 апреля 2023 года.

Как сообщалось, ТЦК имеют право на доступ к данным по военнообязанным из Единой информационно-аналитической системы центрального органа исполнительной власти, реализующей государственную политику в сфере занятости населения и трудовой миграции. То есть фактически через Центр занятости ТЦК получают информацию о мужчинах, которым потом передают повестки.