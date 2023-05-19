Спешили на ДТП: Российские военные медики подорвались на мине в Брянской области, — росСМИ

По информации СМИ, один из медиков получил очень тяжелые ранения и сейчас находится в реанимации местной больницы. Его напарник получил тяжелые рваные раны лица.

18 мая ночью в Брянской области на мине подорвался автомобиль с российскими военными медиками. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает медиа "Осторожно, новости", владелицей которого является российская журналистка Ксения Собчак.

По информации СМИ, у границы с Украиной в Погарском районе Брянской области сначала произошло ДТП с участием российских военных. Старший лейтенант не смог справиться с управлением квадроциклом и съехал в кювет, врезавшись в дерево. От удара он погиб на месте, а его 25-летний пассажир с тяжелой травмой живота и переломами ребер позднее был доставлен в местную больницу.

Выезжая на оказание помощи пострадавшим военным, автомобиль военных медиков наехал на мину. В результате взрыва два человека получили тяжелые травмы. Пострадавшими оказались уроженец Приморья 26-летний контрактник Владислав Г. и 46-летний инструктор медицинской подготовки Владимир Ф.

Инструктора доставили в больницу с рваной раной лица и большим количеством ушибов, в 26-летнего Владимира состояние намного тяжелее, помимо множественных переломов и разрыва пищевода, врачам также пришлось ампутировать мужчине часть стопы. Сейчас мужчина находится в реанимации.

Напомним, в начале апреля в Брянской области рядом с поселком Запесочье Погарского района двое российских военных подорвались на мине, один из мужчин погиб.

Также напомним, 1 мая в Херсонской области 38-летний сапер подорвался во время разминирования на взрывчатке, которую заложили российские оккупанты.