Автомобиль наехал на мину: в Брянской области подорвались работники ФСБ, — СМИ

Спецслужбы, по данным журналистов, проверяли участок возле границы с Украиной. А у села Случовск им пришлось "вступить в бой с 15 диверсантами".

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В Брянской области двое российских военных подорвались на мине, один из мужчин погиб. Об этом сообщило 7 апреля российское медиа Baza.

Военнослужащие отрабатывали участок рядом с поселком Запесочье Погарского района возле границы с Украиной. Их автомобиль наехал на мину — один мужчина погиб, другой получил легкое ранение, отметили журналисты.

Пропагандисты отмечают, что через 2 часа в тот же район попыталась зайти "группа диверсантов". А у села Случовск произошел бой — группу из 15 человек вытеснили на территорию Украины.

Проект Astra дополняет, что на мине подорвался автомобиль сотрудников погрануправления ФСБ в районе 6:00 утра. Пограничник по фамилии Листраченко погиб на месте, его коллега Михальченков получил легкое ранение.

Медиа "Осторожно, новости" пишет о гибели 42-летнего военнослужащего и ранении его 29-летнего сослуживца в результате инцидента.

Власти региона и правоохранители на момент публикации новости не комментировали информацию о подрыве пограничников на мине.

"Диверсанты" в Брянской области: как часто в регионе бывают подобные инциденты?

Губернатор Брянской области Александр Богомаз 6 апреля заявил о "проникновении украинской ДРГ" в районе села Случовск и минометный обстрел. ФСБшники якобы отбивали атаки 20 "диверсантов".

Позже группировка "Русский Добровольческий Корпус" представила видео стрельбы из гранатомета и общения с жителем села Случовск. Вооруженный автоматом мужчина говорил о "бое с путинским режимом".

Власти говорили о нанесении огневого поражения противнику подразделениями армии РФ и пограничных войск.

Богомаз обвинял украинских военных 5 апреля в обстреле Суземского района и сбросе взрывчатки при помощи дрона.

Первый раз о проникновении "украинской ДРГ" в Брянскую область сообщали 2 марта. Губернатор региона тогда говорил про обстрел автомобиля и ранении 10-летнего ребенка.

После инцидента ребенка показательно наградили медалью за "Доблесть и отвагу".