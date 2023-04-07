Автомобіль наїхав на міну: у Брянській області підірвалися працівники ФСБ, — ЗМІ

Спецслужби, за даними журналістів, перевіряли ділянку біля кордону з Україною. А біля села Случовськ їм довелося "вступити в бій з 15 диверсантами".

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У Брянській області двоє російських військових підірвалися на міні, один із чоловіків загинув. Про це повідомило 7 квітня російське медіа Baza.

Військовослужбовці відпрацьовували ділянку поряд із селищем Запісоччя Погарського району біля кордону з Україною. Їх автомобіль наїхав на міну — один чоловік загинув, інший отримав легке поранення, зазначили журналісти.

Пропагандисти зазначають, що через 2 години у той же район спробувала зайти "група диверсантів". А біля села Случовськ стався бій — 15 "диверсантів" витіснили на територію України.

Проєкт Astra доповнює, що на міні підірвався автомобіль співробітників прикордонного управління ФСБ в районі 6:00 ранку. Прикордонник на прізвище Лістраченко загинув на місці, його колега Михальченко отримав легке поранення.

Медіа "Обережно, новини" пише про загибель 42-річного військовослужбовця та поранення його 29-річного товариша по службі в результаті інциденту.

Влада регіону та правоохоронці на момент публікації новини не коментували інформацію про підрив прикордонників на міні.

"Диверсанти" у Брянській області: як часто в регіоні бувають подібні інциденти?

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз 6 квітня заявив про "проникнення української ДРГ" у районі села Случовськ та мінометний обстріл. ФСБшники нібито відбивали атаки 20 диверсантів.

Пізніше угруповання "Російський Добровольчий Корпус" представило відео стрілянини з гранатомета та спілкування з мешканцем села Случовськ. Озброєний автоматом чоловік говорив про "бій із путінським режимом".

Влада говорила про завдання вогневої поразки противнику підрозділами армії РФ і прикордонних військ.

Богомаз звинувачував українських військових 5 квітня в обстрілі Суземського району та скиданні вибухівки за допомогою дрона.

Вперше про проникнення "української ДРГ" до Брянської області повідомляли 2 березня. Губернатор регіону тоді говорив про обстріл автомобіля та поранення 10-річної дитини.

Після інциденту дитину показово нагородили медаллю за "Доблесть и отвагу".