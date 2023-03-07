Витримав "атаку українських бойовиків": у Росії нагородили 10-річного "героя" (фото)

Раніше у росЗМІ повідомлялось, що дитина 10 років була поранена внаслідок обстрілу машини у Брянській області. Пропагандисти РФ звинувачують у цьому "українську ДРГ".

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Губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз нагородив медаллю за "Доблесть та відвагу" 10-річного хлопчика. Посадовець назвав Федора героєм та побажав йому залишатись "справжнім чоловіком". Про це стало відомо з соцмереж чиновника.

"Не кожен дорослий зміг би повести себе в такій ситуації, як повівся Федір. Особливо важливо, що 10-річному Федору Симоненкові відомчу медаль Слідчого комітету Російської Федерації "Доблесть і відвага" вручив Герой Росії, керівник управління виховної роботи Слідчого комітету Російської Федерації, генерал-майор юстиції Сергій Васильович Петров", — написав Богомаз.

Фото: Телеграм Олександра Богомаза Фото: Телеграм Олександра Богомаза Фото: Телеграм Олександра Богомаза Фото: Телеграм Олександра Богомаза Фото: Телеграм Олександра Богомаза Фото: Телеграм Олександра Богомаза Фото: Телеграм Олександра Богомаза Фото: Телеграм Олександра Богомаза

Також посадовець побажав неповнолітньому "герою" одужання та залишатись таким же сильним та рішучим.

У російському ЗМІ "РИА Новости" вказали, що дитину нагородили за героїзм під час "атаки українських бойовиків на Брянську область".

"Українська ДРГ" під Брянськом: що вже відомо

Російські ЗМІ повідомляли, що 2 березня у селі Сушани Брянської області ловили 40 "українських диверсантів". Українці нібито взяли у заручники родину з двома дітьми, підірвали електростанцію та газову станцію, а також обстріляли автівку. За версією Росії, у машині внаслідок атаки "української ДРГ" загинув чоловік та був поранений 10-річний хлопчик.

Для ліквідації "диверсантів", як повідомляли російські військові кореспонденти, навіть могли застосувати РСЗВ "Град". Потім українська ДРГ нібито самостійно вийшла з території РФ.

Представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов та радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментували звинувачення України. За їхніми словами, атаку влаштували самі росіяни.

Водночас "Російський добровольчий корпус" взяв на себе відповідальність за події у Брянській області. Учасники РДК заявили, що "вільні російські люди зі зброєю в руках можуть боротися з режимом", та закликали росіян піднімати бунт.

За словами голови корпусу Дениса Капустіна, про операцію РДК знало українське керівництво. Також він заявив, що в операції взяли участь близько 45 осіб. Про жертви серед цивільних Капустіну не відомо.

Нагадаємо, 7 березня представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов прокоментував відео з розстрілом військовополоненого за слова "Слава Україні. Посадовець наголосив, що захисник Україні був без зброї і перебував під захистом Женевської конвенції, яку грубо порушили російські загарбники. За його словами, запис оприлюднили зпеціально, щоб залякати українців.