"Реальні громадяни РФ": у ГУР пояснили повідомлення про "українську ДРГ" у Брянській області (відео)

За словами представника відомства Андрія Юсова, місцеві жителі ухвалили рішення боротися з режимом, оскільки російський президент – проблема самої РФ, і громадяни мають право її вирішувати.

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Зіткнення, що мали місце 2 березня у Брянській області, — дії росіян, які вирішили боротися із кремлівським режимом Володимира Путіна. Про це в ефірі телемарафону розповів представник ГУР Андрій Юсов.

"Те, що ми сьогодні могли побачити, — це реальні громадяни Росії", — заявив він, додавши, що місцеві жителі прийняли рішення боротися з режимом, оскільки російський президент — проблема самої Росії, і громадяни мають право цю проблему вирішувати.

Юсов також прокоментував появу в українській "Вікіпедії" статті під назвою "Брянські заворушення", в якій інцидент 2 березня було названо днем "початком громадянської війни" у РФ.

Представник ГУР не погодився з таким формулюванням. За його словами, для росіян, які брали участь у таких діях, це початок звільнення власної країни та спокутування злочинів своєї держави.

"Чи це буде громадянською війною — не знаю. Зрештою, у нас немає такого завдання, — зазначив він. — У нас є мета звільнити нашу територію".

Юсов вважає, що це має спричинити трансформацію та демократичні зміни всередині РФ.

Нагадаємо, що секретар РНБО Олексій Данилов назвав рухом антифашистів-ополченців, що стався в Брянську. У той же час російська сторона стверджує, що вранці на територію РФ нібито проникло приблизно 50 "українських диверсантів", які взяли в заручники місцевих мешканців та вбили чоловіка.

Раніше Фокус повідомляв, що голова Чечні Рамзан Кадиров закликав залучити до відповіді родичів учасників "Української ДРГ". Він також вимагає оголошення воєнного стану біля РФ.