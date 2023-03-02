"Д — Деколонізація". За подіями у Брянську стоїть рух антифашистів-ополченців, — Данілов

За словами секретаря РНБО, абревіатуру "ДРГ", яку сьогодні так активно використовували ЗМІ в країні-агресорі, можна розшифрувати як "Деколонізація Російської Держави".

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Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов вважає, що у Російській Федерації розгортається рух "антифашистів-ополченців". Про це він у вівторок, 2 березня, написав у себе в Twitter.

Таким чином, український політик відреагував на сьогоднішні події в Брянській області РФ. За версією російської сторони, вранці на територію російського регіону нібито проникли близько 50 "українських диверсантів". Як стверджують у Москві, "ДРГ" взяла в заручники місцевих жителів, а також убила чоловіка, який їхав на автомобілі.

Данілов упевнений, що абревіатуру "ДРГ", яку так активно використовують у російських пропагандистських ЗМІ, можна розшифрувати інакше: "Деколонізація Російської Держави".

"Девіз: "ДРГ — Деколонізація Російської Держави". Брянськ, 2023", — прокоментував секретар РНБО.

Він також уточнив, що дрони, БТРи та іншу військову техніку можна спокійно купити у будь-якому військторгу в Москві.

[ + – ] Данилов пропонує розшифрувати ДРГ як "Деколонізація Російської Держави".

Брянська область: що відбувається

Російська Служба федеральної безпеки вранці 2 березня ловила групу "українських диверсантів" у селі Сушани Брянської області РФ. Як повідомлялося, до заручників нібито потрапила родина з двома дітьми, а також мешканці села Сушани та Любечани. При цьому росЗМІ назвали те, що відбувається, "повномасштабною битвою з українською ДРГ". Губернатор регіону Олександр Богомаз написав про стрілянину "диверсантів" по машині, внаслідок чого було вбито чоловіка та поранено десятирічного хлопчика.

В українських пабліках припустили, що "українські диверсанти" насправді є втікачами "вагнерівцями".

Представник української розвідки Андрій Юсов, зі свого боку, вважає, що так звана "ДРГ" у Брянській області" — це наслідок внутрішніх конфліктів у Російській Федерації. Він впевнений, що сьогоднішні події є "продовженням трансформації Росії, її очищенням та звільненням від диктатури Путіна".