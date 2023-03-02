"Д — Деколонизация". За событиями в Брянске стоит движение антифашистов-ополченцев, — Данилов

По словам секретаря СНБО, аббревиатуру "ДРГ", которую сегодня так активно использовали СМИ в стране-агрессоре, можно расшифровать как "Деколонизация Российского Государства".

Related video

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что в Российской Федерации разворачивается движение "антифашистов-ополченцев". Об этом он во вторник, 2 марта, написал у себя в Twitter.

Таким образом украинский политик отреагировал на сегодняшние события в Брянской области в РФ. По версии российской стороны, утром на территорию российского региона якобы проникло около 50 "украинских диверсантов". Как утверждают в Москве, "ДРГ" взяла в заложники местных жителей, а также убила ехавшего в автомобиле мужчину.

Данилов уверен, что аббревиатуру "ДРГ", которую так активно используют в российских пропагандистских СМИ, можно расшифровать иначе: "Деколонизация Российского Государства".

"Девиз: "ДРГ — Деколонизация Российского Государства". Брянск, 2023", — прокомментировал секретарь СНБО.

Он также уточнил, что дроны, БТРы и другую военную технику можно спокойно купить в любом военторге в Москве.

[ + – ] Данилов предлагает расшифровать ДРГ как "Деколонизация Российского Государства".

Брянская область: что происходит

Российская Служба федеральной безопасности утром 2 марта ловила группу "украинских диверсантов" в селе Сушаны Брянской области РФ. Как сообщалось, в заложники якобы попала семья с двумя детьми, а также жители села Сушаны и Любечаны. При этом росСМИ назвали происходящее "полномасштабным сражением с украинской ДРГ". Губернатор региона Александр Богомаз написал о стрельбе "диверсантов" по машине, в результате чего был убит мужчина и ранен десятилетний мальчик.

В украинских пабликах предположили, что "украинские диверсанты" на самом деле являются беглыми "вагнеровцами".

Представитель украинской разведки Андрей Юсов, в свою очередь, считает, что так называемая "ДРГ" в Брянской области" — это следствие внутренних конфликтов в Российской Федерации. Он уверен, что сегодняшние события являются "продолжением трансформации России, ее очищением и освобождением от диктатуры Путина".