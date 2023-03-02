"Реальные граждане РФ": в ГУР объяснили сообщения об "украинской ДРГ" в Брянской области (видео)

По словам представителя ведомства Андрея Юсова, местные жители приняли решение бороться с режимом, поскольку российский президент — проблема самой РФ, и граждане имеют право ее решать.

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Столкновения, имевшие место 2 марта в Брянской области, — действия россиян, решивших бороться с кремлевским режимом Владимира Путина. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ГУР Андрей Юсов.

"То, что мы сегодня могли увидеть — это реальные граждане России", — заявил он, добавив, что местные жители приняли решение бороться с режимом, поскольку российский президент — проблема самой России, и граждане имеют право эту проблему решать.

Юсов также прокомментировал появление в украинской "Википедии" статьи под названием "Брянские беспорядки", в которой инцидент 2 марта было названо днем "началом гражданской войны" в РФ.

Представитель ГУР не согласился с такой формулировкой. По его словам, для россиян, участвовавших в таких действиях, это начало освобождения собственной страны и искупления преступлений своего государства.

"Будет ли это гражданской войной – не знаю. В конце концов, у нас нет такой задачи, — отметил он. — У нас есть задача освободить нашу территорию".

Юсов считает, что это должно повлечь за собой трансформацию и демократические перемены внутри РФ.

Напомним, что секретарь СНБО Алексей Данилов назвал произошедшее в Брянске движением антифашистов-ополченцев. В то же время, российская сторона утверждает, что утром на территорию РФ будто бы проникло примерно 50 "украинских диверсантов", которые якобы взяли в заложники местных жителей и убили мужчину.

Ранее Фокус сообщал, что глава Чечни Рамзан Кадыров призвал привлечь к ответу родственников участников "украинской ДРГ". Он также требует объявления военного положения на территории РФ.