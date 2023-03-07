Выдержал "атаку украинских боевиков": в России наградили 10-летнего "героя" (фото)

Ранее в РосСМИ сообщалось, что ребенок 10 лет был ранен в результате обстрела машины в Брянской области. Пропагандисты РФ обвиняют в этом "украинскую ДРГ".

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Губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз наградил медалью за "Доблесть и отвагу" 10-летнего мальчика. Чиновник назвал Федора героем и пожелал ему оставаться "настоящим мужчиной". Об этом стало известно из соцсетей чиновника.

"Не каждый взрослый смог бы вести себя в такой ситуации, как поступил Федор. Особенно важно, что 10-летнему Федору Симоненко ведомственную медаль Следственного комитета Российской Федерации "Доблесть и отвага" вручил Герой России, руководитель управления воспитательной работы Следственного комитета Российской Федерации, генерал-майор юстиции Сергей Васильевич Петров", — написал Богомаз.

Фото: Телеграмм Александра Богомаза Фото: Телеграмм Александра Богомаза Фото: Телеграмм Александра Богомаза Фото: Телеграмм Александра Богомаза Фото: Телеграмм Александра Богомаза Фото: Телеграмм Александра Богомаза Фото: Телеграмм Александра Богомаза Фото: Телеграмм Александра Богомаза

Также должностное лицо пожелало несовершеннолетнему "герою" выздоровления и оставаться таким же сильным и решительным.

В российском СМИ "РИА Новости" указали, что ребенка наградили за героизм во время "атаки украинских боевиков на Брянскую область".

"Украинская ДРГ" под Брянском: что уже известно

Российские СМИ сообщали, что 2 марта в селе Сушаны Брянской области ловили 40 "украинских диверсантов". Украинцы якобы взяли в заложники семью с двумя детьми, взорвали электростанцию и газовую станцию, а также обстреляли машину. По версии России, в машине в результате атаки "украинской ДРГ" погиб мужчина и был ранен 10-летний мальчик.

Для ликвидации "диверсантов", как сообщали российские военные корреспонденты, даже могли применить РСЗО "Град". Затем украинская ДРГ якобы самостоятельно вышла с территории РФ.

Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов и советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировали обвинения Украины. По их словам, атаку устроили сами россияне.

В то же время "Русский добровольческий корпус" взял на себя ответственность за происходящее в Брянской области. Участники РДК заявили, что "свободные российские люди с оружием в руках могут бороться с режимом" и призвали россиян поднимать бунт.

По словам главы корпуса Дениса Капустина, об операции РДК знало украинское руководство. Также он заявил, что в операции приняли участие около 45 человек. О жертвах среди гражданских Капустину неизвестно.

Напомним, 7 марта представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов прокомментировал видео с расстрелом военнопленного за слова "Слава Украине. Чиновник подчеркнул, что защитник Украины был без оружия и находился под защитой Женевской конвенции, грубо нарушенной российскими захватчиками. По его словам, запись обнародована специально, чтобы запугать украинцев.