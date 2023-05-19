Командир подразделения ВСУ спас побратимов во время наступления под Бахмутом (видео)

Украинский командир во время обстрела ВС РФ призвал быстро покидать место и занять другие безопасные позиции, что помогло спасти жизнь бойцам.

Воины 3-й отдельной штурмовой бригады под Бахмутом спаслись благодаря своевременному совету командира. Видео с поля боя опубликовал Telegram-канал "Цитадель. Схід".

На видео зафиксировано, что начался обстрел украинских позиций войсками РФ. Группа бойцов оказалась в зоне поражения вражеской артиллерии. Командир призвал быстро покидать место и занять другие безопасные позиции. Затем в локацию, где находились защитники, прилетел снаряд захватчиков.

"Когда командир за своих переживает, то ему Бог помогает. Бойцы 3-й ОШБр на флангах Бахмута избегают попадания вражеского снаряда" – говорится в сообщении.

3-я отдельная штурмовая бригада ВСУ в войне с Россией

Подразделение украинского войска принимает участие в боевых действиях близ Бахмута длительное время. Защитникам удается регулярно уничтожать технику и личный состав неприятеля. В социальных сетях можно найти видео, в котором бойцы 3 ОШБр Вооруженных сил Украины регулярно попадают под обстрелы российской артиллерии, но не сдают позиции врагу. В самой горячей точке фронта украинские военные из танков расстреливают отряды противника, которые засели и скрываются в полуразрушенных домах города. Благодаря их профессиональным действиям удалось ликвидировать около сотни оккупантов из 72-й отдельной мотострелковой бригады российских войск и "вагнеровцев", уничтожить большие склады с боекомплектом, минометы и несколько единиц БМП российских подразделений.

Напомним, в Минобороны оценили контрнаступление ВСУ под Бахмутом. Силы обороны продвигаются на Бахмутском направлении, но оккупанты применяют резервы и безрезультатно пытаются вернуть утраченное. В самом городе продолжаются бои в юго-западной части. Враг и дальше не останавливается в попытке полностью захватить населенный пункт, но подразделения Вооруженных сил Украины и дальше постепенно идут вперед.