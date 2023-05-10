Бойцы 3-й ОШБр показали, как "хоронят" россиян в домах в Бахмуте танковым огнем (видео)

В бригаде говорят, что от разрушенного города почти ничего не осталось, однако оккупанты не могут укрыться в зданиях полуразрушенных зданий.

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Бойцы 3-й ОШБр показали на видео работу украинских защитников по освобождению Бахмута огнем танковых пушек от российских оккупантов. Об этом 10 марта сообщает пресс-служба Третьей штурмовой бригады в Telegram.

Бойцы указали, что данное видео было снято из коптера. На видео можно увидеть, как украинские военные из танков расстреливают засевшие отряды противника, которые прячутся в полуразрушенных зданиях города.

"Танки нашей 3 ОШБр в Бахмуте. Работать здесь очень опасно – в каждом доме могут сидеть русаки. Но часто эти дома и становятся для них могилами. На видео видно, что российские у**бки сделали с Бахмутом — города уже почти нет", — указано под видео.

Также, 9 мая стало известно, что бойцам 3-й штурмовой бригады удалось ликвидировать около полусотни оккупантов из 72-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ и ЧВК "Вагнер", уничтожить склады с боекомплектом, минометы и несколько единиц БМП российских подразделений.

Ранее, в середине апреля, Силы обороны уничтожили российскую автоматизированную станцию постановки помех Р-330Ж "Житель" из РСЗО HIMARS.

Напомним, 8 мая украинским защитникам на южном направлении при помощи дрона Perun удалось уничтожить замаскированную в кустах МТ-ЛБ.

В середине марта бойцы ВСУ уничтожили новейший танк Т-62 российских оккупантов образца 2022 года.