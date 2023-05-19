Раздал кресты: Шойгу посетил пункт управления ВС РФ в Запорожской области (видео)

Помимо показательного вручения наград, Шойгу провел совещание, в ходе которого обратил внимание на проблемы с безопасным размещением личного состава российской армии.

Российские пропагандисты распространяют информацию о том, что министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл на оккупированную часть Запорожской области, где "посетил с инспекцией" один из командных пунктов ВС РФ. Позже Telegram-канал Минобороны РФ обнародовало видео, где Шойгу якобы посетил управления одного из объединений группировки "Восток" на Запорожском направлении.

В публикации пресс-службы оборонного ведомства в типичной манере говорится, что Шойгу выслушал доклады командиров, провел совещание, отметил высокую эффективность действий российских войск, раздал различные награды и поблагодарил за службу.

Между тем министр страны-агрессора обратил особое внимание на безопасности размещения личного состава ВС РФ, а также на проблемы логистики.

"Особое внимание (Шойгу) обратил на организацию всестороннего обеспечения войск, задействованных в специальной военной операции и создании условий для безопасного размещения личного состава", — говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованном видео можно заметить лишь кадры, сняты с летящего вертолета, на котором самого Шойгу не видно. Затем он появляется, проходя внутри какого-то бункера, где после показывают совещание военных с отключенным звуком. Звук появляется только тогда, когда на фоне аплодисментов Шойгу вручает военнослужащим награды и говорит поздравительную речь.

Отметим, что на кадрах засветился заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской, а также генерал-лейтенант Андрей Кузьменко, которого назначили командующим группировкой войск "Восток".

Замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской (слева)

Командующим группировкой войск "Восток" Андрей Кузьменко (справа)

Напомним, советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко 18 мая сообщил, что на севере Мариуполя в направлении Волновахи россияне выкатили ствольную артиллерию и начали "тренировку". По его словам, оккупантам выдали снаряды, чтобы создать атмосферу передовой перед приездом в город министра обороны Сергея Шойгу.