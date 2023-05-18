Создают "картинку" для Шойгу: под Мариуполем россиян заставили стрелять в голое поле (аудио)

Советник мэра города Петр Андрющенко рассказал, что утром у захватчиков начались "тренировки". Позже выяснилось, что солдатам выдали снаряды для создания атмосферы "передовой" к приезду главы Минобороны РФ.

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Российские оккупанты в районе Мариуполя начали учения. Об этом утром 18 мая сообщил в соцсетях советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"На севере Мариуполя в направлении Волновахи россияне выкатили ствольную артиллерию и начинают "тренировку". Из-за этого в Сартане и Кальмиусском районе слышны взрывы. Если не кино, то полигон", — написал он.

Андрющенко иронично предположил, что захватчики решили довести травмированных в результате войны местных жителей до безумия.

Однако позже советник мариупольского мэра опубликовал запись разговора российского военного и объяснил, что учения связаны с подготовкой к визиту министра обороны РФ Сергея Шойгу. Выяснилось, что взрывы призваны "создать картинку" к приезду чиновника страны-агрессорки.

"Жалуется, что вынуждены тратить такие нужные на передовой снаряды. Что тут добавить. Та, пожалуй, ничего. Только — давайте больше визитов Шойгу. Еще больше", — написал Андрющенко.

На обнародованной аудиозаписи российский армиец жалуется, что военным выдали 40 снарядов, а затем подняли в шесть утра и заставили стрелять в голое поле. На вопрос, зачем, руководство объяснило, что должен приехать руководитель Минобороны РФ.

"Пацаны плюются, говорят, давайте лучше его завалим. Решили ему канонаду из выстрелов устроить, как в кино о войне, чтобы он якобы на передовой побывал. Все в шоке от этого. Сидим здесь, как м***ки полные, ждем хохлов", — сказал оккупант.

Аудиозапись разговора русского военного (без цензуры)

Напомним, 11 мая глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пригласил Сергея Шойгу лично посетить Бахмут.

Сегодня, 18 мая, Петр Андрющенко сообщил, что во временно оккупированном Мариуполе слетела с дороги фура. По его данным, машина была загружена "чем-то военным".