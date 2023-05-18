"Слетела с дороги в руины": в Мариуполе перевернулась военная фура (видео)

По данным советника мэра Петра Андрющенко, внутри фуры перевозилось "что-то военное". Точная причина аварии неизвестна.

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В оккупированном российскими войсками Мариуполе по неизвестным причинам фура слетела с дороги в руины. Инцидент произошел по ул. Куинджи. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"По предварительной информации от наших, фура загружена чем-то военным", — сообщил он.

Точной причины сбоя в движении фуры названо не было.

В настоящее время оккупационная власть не комментировала произошедшее.

Сегодня, 18 мая, в Курской области раздались взрывы. Местный губернатор Роман Старовойт заявил, что ВСУ якобы сбросили взрывное устройство на физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Глушково.

Кроме того, 18 мая в Крыму раздался взрыв. Как выяснилось, на оккупированном полуострове подорвали железную дорогу.