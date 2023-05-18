"Злетіла з дороги до руїн": у Маріуполі перекинулася військова фура (відео)

За даними радника мера Петра Андрющенка, усередині фури перевозилося "щось військове". Точна причина аварії невідома.

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В окупованому російськими військами Маріуполі з невідомих причин фура злетіла з дороги до руїн. Інцидент стався на вул. Куїнджі. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"За попередньою інформацією від наших, фура завантажена чимось військовим", — повідомив він.

Точної причини збою в русі фури названо не було.

Наразі окупаційна влада не коментувала те, що сталося.

Сьогодні, 18 травня, у Курській області пролунали вибухи. Місцевий губернатор Роман Старовойт заявив, що ЗСУ нібито скинули вибуховий пристрій на фізкультурно-оздоровчий комплекс у селищі Глушково.

Крім того, 18 травня у Криму пролунав вибух. Як з'ясувалося, на окупованому півострові підірвали залізницю.