Только повредил: бойцы показали последствия удара "Ланцета" по ЗРК Stormer HMV (видео)

Российские пропагандисты утверждали, что они уничтожили британскую установку на вооружении ВСУ. Однако оказалось, что машина получила только повреждение пусковой и борт корпуса.

Украинские военные показали, как выглядит британский зенитно-ракетный комплекс Stormer HMV после удара дрона-камикадзе "Ланцет". Видео было опубликовано в телеграм-канале Vanguard.

В начале мая российские телеграм-каналы распространили видео, на котором зафиксировано попадание "Ланцета" по украинской ЗРК. На кадрах было видно, что пусковая установка загорелась, из-за чего оккупанты заявили, что Stormer HMV уничтожен.

Однако 19 мая военные передали авторам телеграм-канала фото и видео, из которого понятно, что установка получила повреждения, однако она не уничтожена. Удар пришелся на пусковую установку и борт машины. Видно, что бронирование не было пробито дроном-камикадзе.

Последствия поражения "Ланцетом"

"В скором времени Stormer вернется к работе после ремонта", — подытожили авторы публикации.

Stormer HMV построен на базе БМП Alvis Stormer. Она имеет алюминиевый корпус с разнесенной стальной броней высокой жесткости. Машина должна выдерживать попадание пуль калибра 14,5 мм, а также мины и осколки от артиллерийских снарядов.

Напомним, 16 мая СМИ писали, как украинские военные нашли способы противостоять российскому "Ланцету".

30 апреля аналитики разобрали дрон-камикадзе "Ланцет" и нашли там чипы, изготовленные в период с 2014 по 2021 годы.