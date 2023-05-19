Подумала, что бомба: пропагандистке Симоньян в РФ неизвестные прислали "взрывной" вибратор

Редактор канала RT заявила, что подозрительную "бандерольку" обнаружили охранники и призналась, что подобных вещей раньше в своей жизни не видела. Она выразила надежду, что отныне ее жизнь станет более интересной.

Неспокойный день, 19 мая, выдался для российской пропагандистки, редактора российского пропагандистского телеканала RT Маргариты Симоньян. Она получила интимный подарок — секс-пулю из магазина для взрослых. Об этом пропагандистка рассказала в своем телеграмм-канале.

"На мое имя на работу послали бандероль со следами взрывчатки (безопасность обнаружила). Полиция разбирается", — пожаловалась она.

Позже Симоньян поделилась фото подарком, который ей прислали неизвестные.

"Бандероль из Гонконга. Взрывного устройства там не было. Зато оказалось вот что. Говорят, это какой-то "вибропуля" для сексуальных приключений. А по мне, так пенал какой-то. Моя жизнь становится все интереснее", — написала она.

Напомним, что Маргарита Симоньян грозится уйти с работы, если в Россию вернутся певица Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин. Пропагандистка считает, что все покинувшие Россию артисты якобы предали родину в "трудный момент".

Светский обозреватель Артур Гаспарян после высказываний пропагандистки предупредил, что Алла Пугачева очень много влиятельных друзей в РФ, которые могут помочь "заткнуть рот" Симоньян.