В РФ заявили о "радиационном облаке" над Европой после удара по Хмельницкому: что не так с заявлением

По словам секретаря Совета нацбезопасности РФ Николая Патрушева, они уничтожили боеприпасы из обедненного урана, и облако якобы двигается на Запад Европы. Вместе с тем, открытые данные радиационного фона в Польше и Украине демонстрируют обратное.

Секретарь Совета нацбезопасности РФ Николай Патрушев заявил, что из Украины в сторону Запада движется радиационное облако после якобы уничтожения склада с боеприпасами из обедненного урана в Хмельницком. Об этом сообщает "РИА Новости".

"Уничтожение украинских снарядов с обедненного урана привело к тому, что радиоактивное облако направляется в сторону Западной Европы", — утверждает Патрушев.

Он также добавил, что сейчас якобы фиксируется рост радиационного фона в Польше. Кроме того, он вновь сказал, что США якобы работает над созданием биологического и химического оружия на украинской территории. Более того, Штаты не только создают такое оружие, но и используют в Украине.

"Радиационное облако" из Украины — что говорят в Польше

В Государственном атомном агентстве Польши 17 мая заявили, что радиационный фон над Польшей в норме. Повышение радиационного фона было естественным явлением, которое не превысило показатели нормы. Сообщения в СМИ были неправдивы.

"В последние дни на графиках с результатами измерений ионизирующего излучения не только в Польше, но и в Европе мы могли наблюдать так называемые "пики", то есть повышение значений, зарегистрированных станциями раннего обнаружения радиоактивного загрязнения. Это стандартная ситуация, которая никак не угрожает здоровью, или жизни людей, или окружающей среде", — отметили в агентстве.

Такую же информацию можно увидеть на сайте, где почти в режиме онлайн фиксируются показатели радиации по всей стране. На ней видно, что никаких "радиационных облаков" нет.

Показатели радиационного фона не превышают нормы

Что известно об обстреле Хмельницкого и радиации в Украине?

Стоит отметить, что в Украине тоже есть онлайн карта, где показаны данные о радиации. Единственное место, где показатели превышают норму – это Чернобыльская зона отчуждения. Ни в Хмельницком, ни в других частях Украины радиация не превышает норму.

Радиационный фон в Хмельницком по состоянию на 9 утра 19 мая

Следует отметить, что нормальный уровень радиационного фона в Украине до 0,3 мк3в/ч. Опасным считается показатель выше 1,2 мк3в/ч.

Кроме этого, стоит отметить, что российский удар пришелся по старому составу с бомбами, который находится в 3 км от Хмельницкого. Агентство Planet Labs показало последствия удара, где находились старые боеприпасы. Обстрел произошел в ночь на 13 мая.

Склад находился за Хмельницким Фото: скриншот

От мощной детонации на место хранения советских боеприпасов и мог возникнуть огромный взрыв.

Так выглядит место удара после обстрела.

Еще в 2011 году местное издание "Є" писало, что в 3 км от Хмельницкого хранится 30 тысяч тонн боеприпасов. Военные предупреждали, что при детонации разлет снарядов мог достигать 5 км, однако все они хранились в железобетонных бункерах.

Напомним, 13 мая мэр Хмельницкого заявил, что от удара пострадали дома и объекты инфраструктуры.