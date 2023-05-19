Тысячи сооружений вдоль границы: Мишустин отчитался о подготовке РФ к контрнаступлению ВСУ

По словам премьера РФ, власти страны также выделили ресурсы на закупку средств обнаружения и противодействия беспилотным летательным аппаратам.

Строительство нескольких тысяч оборонительных сооружений на приграничных с Украиной территориях и на территории так званых новых субъектов завершено. Об этом в пятницу, 19 мая сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает "Интерфакс".

По его словам, тысячи оборонительных сооружений у границ РФ полностью оборудованы.

"Полностью завершено оборудование нескольких тысяч оборонительных сооружений на территориях приграничных районов и новых субъектов. Выделены ресурсы на организацию специального технического прикрытия, в том числе на закупку средств обнаружения и противодействия беспилотным летательным аппаратам", — отметил премьер.

Также Мишустин обратился к военному руководству РФ относительно важности проверки медицинского обеспечения.

ОН отметил, что регионы совместно с федеральными министерствами здравоохранения и труда должны сделать все необходимое для организации лечения и социальной поддержки тех солдат и офицеров, которые переводятся из военных госпиталей в гражданские учреждения.

"В равной степени это касается и членов их семей. В рамках координационного совета важно продолжить мониторинг качества всех предоставляемых надлежащих медицинских услуг", — подчеркнул он.

Напомним, в конце марта стало известно, что Россия готовится к обороне оккупированного Крыма. Между населенными пунктами Ишунь и Военка росссийские войска начали сооружать фортификационные сооружения и роют окопы.

Также в конце апреля стало известно, что после прогремевших ночью 24 апреля взрывов российские военные усилили оборону оккупированного Крыма.