Пошел добровольцем: в Украине ВСУ ликвидировали сценариста российского шоу "Уральские пельмени"

Оккупант отправился на войну против Украины еще в прошлом году, но повоевать против ВСУ успел чуть больше месяца.

В Украине ВСУ ликвидировали оккупанта Игоря Истомина, который писал сценарии для российского юмористического шоу "Уральские пельмени" и бардовские песни. В течение года он считался пропавшим без вести, а благодаря ДНК только недавно его родственникам удалось подтвердить его гибель. Об этом сообщает российское издание Star Hit.

По сообщению издания, Истомин погиб прошлым летом. Оказалось, что мужчина в мае прошлого года тайком от родственников записался добровольцем на войну против Украины, а погиб летом.

"Просто сказал, что поехал работать на строительство на время. Он строитель, имеет золотые руки. Как пошел — ни одного звонка, ни одного письма. Начали паниковать. Выяснилось, что он погиб почти год назад", — рассказала знакомая погибшего барда Лейла. Расулова.

Игорь Истомин принимал участие в написании юмористических сценариев для "Уральских пельменей".

Напомним, что Силы обороны ликвидировали в Украине треш-блогера Дениса Диркина, прославившегося в РФ видеороликами, где он дегустирует стеклоомыватели, духи и антифриз. Родные убитого оккупанта рассказали, что его мобилизовали, несмотря на инвалидность.

Ранее сообщалось, что 2 апреля в Санкт-Петербурге был ликвидирован российский пропагандист Владлен Татарский. Ему вручили статуэтку "Золотой Владлен", которая через мгновение взорвалась прямо у российского военного кора.