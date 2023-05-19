Украинские военные отработали захват плацдарма на Днепре (видео)

По словам Сергея Наева, высадка десанта – это один из самых сложных видов операций. Поэтому военные должны отточить все навыки автоматизма.

Военно-речной дивизион вместе с подразделениями Сил теробороны отработали уничтожение вражеских диверсионно-разведывательных групп на воде. Об этом сообщает Командование Объединенных сил Украины.

Как заявил генерал-лейтенант Сергей Наев, в Украине разветвленная речная сеть, которая является естественным препятствием для продвижения войск. В таком случае могут производиться десантные операции. Из-за этой угрозы командование обновило подход к организации сопротивления на воде, особенно в тех местностях, где очень разветвлена система рек. Затем была создана военно-речная флотилия.

"На необходимость создания военного речного флота на Днепре в марте прошлого года указывали недружественные действия со стороны Беларуси, которая неофициально поддерживает агрессию Российской Федерации против Украины. К тому же следует принять во внимание, что армия Беларуси располагает 19 судами военно-речного дивизиона. В Пинске и базу в Лоеве, то есть на самой границе с нами", — пояснил Наев.

Украинские военные имеют вооруженные катера, которые могут выполнять ряд задач:

конвоирование;

охрана;

патрулирование;

ведение разведки;

высадка десанта.

Катера Украины передали США в конце 2022 года. По словам Наева, помимо уничтожения вражеских диверсионно-разведывательных групп, Силы обороны отрабатывали захват плацдарма на берегу.

"Высадка речного десанта и захват определенного плацдарма – это маленькая часть первоочередных задач, к которым всегда готовы воины, защищающие Северное направление. Я удовлетворен подготовкой наших подразделений", – подчеркнул Наев.

По легенде учений на военные получили сообщение на нападение на блокпост, на котором происходит стычка. Военные привлечь группу быстрого реагирования. Сначала в небо запустили БПЛА, после чего обнаружили ДРГ в засаде. На месте нахождения катера охраны высаживают передовые отряды, чтобы провести доразведку. Они обретают наблюдательные посты противника и уничтожают его. Затем начинается десант основной группы.

Огневые группы окружают ДРГ и задерживают их. После этого конвой эвакуировал раненых и пленных. Наев подчеркнул, что десантирование — это одна из самых сложных тактических операций, потому нужно довести совместные действия до автоматизма.

Напомним, 7 декабря командующий Военно-морскими силами Алексей Нежпапа заявил, что США передадут Украине катера для усиления речной флотилии.

23 июня СМИ заявили, что в Украине начали создавать речную боевую флотилию. Первый дивизион уже создан.