Штаты передадут Украине боевые катера для усиления речной флотилии, – Неижпапа

Войску нужны небольшие судна для выполнения операций в приречных районах, в особенности на севере Украины.

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Командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа заявил, что США передадут Украине катера для усиления речной флотилии. Об этом он сообщил в интервью для АрміяInform.

Одно из направлений усиления Военно-морских сил является развитие речной флотилии. По словам Неижпапы, до полномасштабного вторжения рекам мало уделяли внимания. Сейчас эту ошибку исправляют. С первых дней после 24 февраля в Украине был создан первый речной дивизион из гражданских суден. Теперь их в скором времени усилят американские катера.

"Благодаря нашим партнерам из США, мы уже получили несколько речных катеров, которые сейчас активно применяются как на южном, так и на северном направлениях нашего государства", — заявил Неижпапа.

В чем важность речного флота?

По словам Неижпапы, важность создания речной флотилии заключается в том, что именно такие силы должны обеспечивать поддержку в приречных операционных районах. Особенно важно создавать их на севере страны. Ныне у ВМС Украины есть планы по усилению флотилии за счет строительства новых катеров и поставок от западных партнеров. Планируется получение из США катера разных классов, которые будут работать в составе дивизионов.

Главное тут, как утверждает командующий ВМС, действовать быстро так как время в войне играет решающую роль. Украина должна быть на шаг впереди на земле, в воздухе, на море и на речках.

Напомним, по данным СМИ, Черноморский флот РФ с начала вторжения потерял 15% боевого состава. У врага было 74 боевых корабля.

Ранее сообщалось, что новый украинский корвет класса Ada получил имя гетмана Ивана Мазепы.