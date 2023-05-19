Россияне обстреляли одну из ТЭС: станция прекратила работу, — ДТЭК

По данным ДТЭК, оккупанты повредили магистральные линии, которые обеспечивали передачу электроэнергии, и это привело к прекращению работы станции.

В пятницу, 19 мая, была зафиксирована атака российских оккупантов на тепловую электростанцию на территории Украины. В результате этой атаки электростанция была выведена из эксплуатации и прекратила свою работу. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

По предоставленной информации энергетики не уточнили конкретное название тепловой электростанции, которая была подвергнута обстрелу.

Однако сообщается, что оккупанты повредили магистральные линии, которые обеспечивали передачу электроэнергии, и это привело к прекращению работы станции. Подобные атаки на энергетическую инфраструктуру серьезно нарушают энергоснабжение и могут иметь негативные последствия для населения и экономики региона.

"В результате станция прекратила производство электроэнергии. Энергетики активно работают над восстановлением выдачи мощности в энергосистему. Свои действия они синхронизируют с "Укрэнерго", — говорится в сообщении.

Следует отметить, что Россия с сентября прошлого года 33 раза обстреляли генерирующие предприятия ДТЭК.

Напомним, 19 мая сообщалось, что российские оккупанты в десятый раз за месяц атаковали украинскую столицу. Для этого они использовали дроны-камикадзе, но их удалось ликвидировать.

Кроме того, 19 мая российские оккупанты в ночь на 19 мая вновь атаковали украинские мирные города. Взрывы прозвучали в Кривом Роге, что привело к последствиям.