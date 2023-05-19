"Возглавил" город при оккупантах. Экс-мэра Рубежного Хортива приговорили к 10 годам тюрьмы

Осужденный публично отрицал российскую вооруженную агрессию против Украины и призывал к сотрудничеству с оккупантами.

Бывший мэр Рубежного в Луганской области перешел на сторону врага и возглавил городскую оккупационную администрацию. Его приговорили к 10 годам лишения свободы за коллаборационную деятельность. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

По всей видимости, речь идет о Сергее Хортиве, который был городским головой Рубежного на момент нападения Российской Федерации на нашу страну.

В прокуратуре отмечают, что после полномасштабного вторжения России в Украину мэр самоустранился от исполнения своих обязанностей и добровольно начал сотрудничать с врагом.

В марте 2022 года он согласился на предложение представителей оккупационных властей государства-агрессора стать "руководителем администрации города Рубежное ЛНР".

Кроме того, осужденный публично отрицал вооруженную агрессию России против нашей страны и призвал к сотрудничеству с оккупантами.

Задокументировано, что преступник неоднократно давал интервью пропагандистским медиа псевдореспублики.

Так, на видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале главы Чеченской Республики, осужденный вместе с "кадыровцами" рассказывал об обыске у военнослужащего ВСУ.

В качестве руководителя оккупационной администрации он проводил личные приемы граждан в захваченном врагом городе, на которых публично заявлял, что поддерживает действия РФ, в частности, "специальную военную операцию".

Бывший мэр Рубежного признан виновным в коллаборационной деятельности (ч. 1, ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).

Ему назначили максимально возможное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – 10 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества.

Кроме того, осужденного в течение 15 лет запрещено работать в органах власти, местного самоуправления и других учреждениях на должностях, связанных с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.

О ком идет речь

На момент российского полномасштабного вторжения в Украину мэром Рубежного был Сергей Хортив. В 2005 и 2010 годах он избирался депутатом Луганского областного совета.

В марте 2014 года Сергей Хортив голосовал за обращение облсовета о праве призвать войска РФ в Украину "для защиты Донбасса от киевской хунты". В мае депутат участвовал в блокирововании военной техники ВСУ, в результате чего пророссийские боевики расстреляли нескольких военнослужащих.

Как известно, после начала полномасштабных боевых действий мэр Рубежного Сергей Хортив перестал выходить на связь, в связи с чем главу Северодонецкой районной госадминистрации Романа Власенко назначили руководить населенным пунктом.

В видеообращении спустя месяц после "исчезновения" коллаборант заявил, что шокирован "геноцидом местных жителей" со стороны украинской армии, а оккупанты пришли на украинские территории "для спасения детей, женщин и стариков". Он также обратился к ВСУ и призвал военнослужащих сложить оружие.

Напомним, бывшей главе Луганского окружного административного суда Светлане Трифановой 11 мая объявили подозрение в госизмене. Она вошла в состав "рабочей группы по законотворческой деятельности народного совета ЛНР". Также женщина разработала проекты "кодексов" и других "нормативных актов", ставших основой фейковой правовой системы в псевдореспублике.

17 мая в Центре национального сопротивления подтвердили, что на временно оккупированных территориях Украины возрастает паника среди российских оккупантов и местных коллаборантов. В результате многие из них убегают на территорию Российской Федерации.