"Одновременно можем защитить 2,8 млн человек": создают ли в Киеве новые укрытия — спросили у КГГА

В Киеве постоянно увеличивают количество помещений, которые могут использоваться как убежища. Для этого расчищают и ремонтируют подвалы. Фокус спросил директора департамента муниципальной безопасности города, сколько дополнительных объектов появится до конца года.

В течение 2022 года киевские власти увеличили количество укрытий в столице на 392 объекта. Об этом рассказал Фокусу Роман Ткачук, директор департамента муниципальной безопасности КГГА.

"Это отремонтированные объекты, в которых навели порядок, ликвидировали последствия прорывов канализации", — объясняет он.

По словам чиновника, в бюджете города на проведение ремонтных работ и приведение в порядок защитных сооружений выделили 350 млн грн. Одно из таких укрытий находится на улице Бориспольской. Там смогли обеспечить санузлы и вентиляцию, говорят в КГГА.

Всего сегодня в городе могут одновременно защитить с помощью укрытий 2,8 миллиона человек.

Роман Ткачук (слева) и глава КМВА Сергей Попко во время осмотра укрытия в Дарницком районе

Городские власти обещают увеличивать количество убежищ и дальше, но конкретную цифру защитных сооружений, которые смогут добавить в общий столичный фонд до конца года, не говорят.

"Все зависит от управляющих компаний, от использования средств, от проведения ремонтных работ. Мы будем это делать. Кроме того, у нас есть алгоритм ввода дополнительных объектов. Если жители города знают о каком-то подвальном помещении, которое не входит в фонд защитных сооружений, то должны обращаться к нам, и мы будем этим заниматься", — добавляет Ткачук.

Ситуация с укрытиями в Киеве

Как поясняет чиновник, в фонде защитных сооружений есть два типа объектов – это хранилища и объекты двойного использования (подвальные и полуподвальные помещения, станции метрополитена, углубленные паркинги, подземные переходы). Всего столичный фонд защитных сооружений насчитывает 4040 объектов, из них 514 — это непосредственно убежища (они находятся на предприятиях), все остальные — это объекты двойного использования.

Роман Ткачук отмечает, что проверку объектов двойного использования и фонда защитных сооружений в Киеве начали с 2014 года. За это время смогли осмотреть более 13 тыс. подвальных помещений в домах, но только 3,5 тыс. из них отвечают требованиям и могут являться укрытиями для людей.

"Сейчас мы постоянно получаем информацию на кол-центр нашего департамента по укрытиям, которые не работают по той или иной причине. По каждому адресу мы локально отрабатываем", — отмечает чиновник.

В Киеве ремонтируют подвальные помещения для создания укрытий

Почему некоторые укрытия в Киеве закрыты при обстреле?

После ночного обстрела 16 мая киевские власти получили 22 жалобы от жителей на закрытые укрытия. Сейчас ситуацию исправляют, отмечают в КГВА.

"Три из этих укрытий находятся в Дарницком районе — ул. Пчелки, 2, ул. Пчелки, 6 и Харьковское шоссе, 58. После выезда на место с представителями Нацполиции, департамента муниципальной безопасности руководители ОСМД подтвердили свою готовность и начали идти нам навстречу", — добавляет Николай Калашник, временный исполняющий обязанности председателя Дарницкой районной госадминистрации.

Он отметил, что после вторжения с руководителями ОСМД по ул. Пчелки была договоренность об использовании этих укрытий, но после того, как активная фаза российских обстрелов по Киеву прошла, убежища закрыли. Сейчас после обращения граждан к власти их вновь вернули в фонд сооружений гражданской защиты.

"С владельцами помещения на Харьковском шоссе несколько другая ситуация. Также была договоренность об использовании укрытия, но человек [собственник объекта] выехал за пределы Киева, передал ключ от помещения своим знакомым, а те решили, что могут использовать убежище для собственных нужд. Сейчас идет разъяснительная работа, как эти помещения должны использоваться в военное время", — прокомментировал Калашник.

По его словам, если убежище так и не откроют для киевлян, районная администрация будет обращаться в органы правопорядка, которые могут открыть уголовное производство по этому поводу.

Укрытие в жилом массиве на левом берегу Киева

Напомним, Фокус также рассказывал, что в некоторых микрорайонах Киева вообще нет укрытий. Особенно это актуально для левого берега столицы.