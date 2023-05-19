США и союзники готовы предоставить Украине истребители F-16 и обучить пилотов, — СМИ (видео)

По словам журналистов, самолеты могут не обязательно поступать непосредственно из США. Они не будут принимать участия в юудущем контрнаступлении ВСУ.

Соединенные Штаты Америки, а также другие страны не против поставки в Украину истребителей F-16. Об этом сообщил телеканал NBCNews со ссылкой на анонимного американского чиновника.

В материале не уточняется, когда именно и сколько истребителей получит Украина. Однако сообщается, что они не будут принимать участие в будущем контрнаступлении ВСУ.

"США и их союзники планируют предоставить Украине истребители F-16 — хотя самолеты могут не обязательно поступать непосредственно из США — в рамках долгосрочных усилий по укреплению безопасности страны", — говорится в сообщении.

По словам источника, все детали США и союзники решат в ближайшие месяцы.

"Обсуждения об улучшении ВВС Украины отражают нашу долгосрочную приверженность самообороне Украины", — сказал источник.

Это же подтвердило издание "Голос Америки" со ссылкой на анонимного американского чиновника.

"Учения состоятся в течение следующих месяцев, поэтому страны решат, когда фактически предоставлять самолеты, сколько их предоставлять и кто их предоставит", — отмтеил он.

Истребители F-16: реакция Украины

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак во время национального телемарафона подтвердил, что Вашингтон и союзники готовы обучать украинских пилотов управляться с самолетами. По его словам, уже сейчас можно сказать о создании "коалиции самолетов".

"Это говорит о том, что Украина очень скоро будет иметь все необходимое, чтобы защитить наше украинское небо, защитить наши города и наших граждан", — сказал Ермак.

Также ранее Ермак у себя в Telegram опубликовал сообщение, которое затем расшифровал как намек на "самолетную коалицию".

Андрей Ермак о самолетах для Украины Фото: Скриншот

Андрей Ермак о предоставлении Украине истребилей (смотреть с 02:38)

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский у себя в Twitter отреагировал на решение президента США Джо Байдена предоставить Украине самолеты F-16.

"Я приветствую историческое решение Соединенных Штатов и Джо Байдена поддержать международную коалицию истребителей. Это значительно усилит нашу армию в небе. Рассчитываю обсудить практическую реализацию этого решения на саммите #G7 в Хиросиме", — написал глава государства.

Владимир Зеленский поблагодарил США за истребители Фото: Скриншот

Напомним, что ранее 19 мая CNN сообщил, что президент США Джо Байден сообщил союзникам по G7, что США поддержат совместные усилия по обучению украинских военных управлению истребителями F-16. Учения будут проходить в Европе и стартуют уже в скором времени.