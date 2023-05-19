"Пытаемся нервировать противника": Украина тренирует подразделения для форсирования Днепра, — WP

По словам генерала Михаила Драпатого, на левом берегу Днепра находится около 40 000 российских военнослужащих. Силам обороны придется отодвинуть россиян примерно на 9,5 километров от берега, чтобы у них появилась возможность закрепиться.

Практически каждую ночь в Херсонской области украинские солдаты небольшими группами форсируют Днепр. Именно там россияне могут быть настигнуты врасплох. Об этом пишет издание The Washington Post.

Как рассказал командующий украинской оперативной группой войск в Херсонской области генерал Михаил Драпатый, в истории войны и военного искусства немало примеров форсирования водной преграды. Сейчас создаются "определенные условия" для того, чтобы река Днепр помогла Вооруженным Силам Украины помочь выполнить задачу.

По словам Драпатого, в Херсонской области на восточном берегу реки находится около 40 000 российских военнослужащих. Восстановление контроля Украины над этой территорией приведет к разрыву сухопутного коридора из РФ в оккупированный Крым.

Генерал рассказал журналистам, что украинские спецназовцы уже не раз пересекали реку для проведения рейдов. Однако там пока нет стабильных постов ВСУ. Силам обороны придется отодвинуть россиян примерно на 9,5 километров от берега, чтобы у них появилась возможность закрепиться.

"Мы пытаемся не только показать свое присутствие, но и активными действиями на этих участках нервировать противника", — сказал Драпатый.

Сейчас, как сообщается, через реку ежедневно летают артиллерийские снаряды и дроны со взрывчаткой. Продолжаются бои на расстоянии. Украина также начала строительство барж, которые можно было бы использовать для перевозки тяжелого вооружения через реку.

"Мы не сможем решить вопрос только одним, двумя или тремя понтонными мостами. Поэтому мы будем использовать все, что можем, в том числе армейскую авиацию", — сказал Драпатый.

Однако, как рассказал полковник Роман Костенко, россияне заминировали весь левый берег в Херсонской области. Мины есть также непосредственно в воде.

"Какие-то 20-30 человек могли бы спокойно взять какой-то кусок территории в 100 метров, но тогда артиллерия их закопает за 15 минут. Если уж делать, то нужно для чего-то — плацдарм, а потом создать логистическую цепочку для скопления войск", — сказал он.

На данный момент, как говорится в материале, идут бои за острова между двумя берегами Днепра. По словам Драпатого, 90% из них контролируются ВСУ.

"В перспективе это может стать одним из участков для плацдарма, где мы будем аккумулировать силы", — сказал он.

Также сообщалось, что в Запорожской ОВА сообщили, что россияне готовятся к контрнаступлению ВСУ. В регионе наблюдается увеличение российских обстрелов, которые осуществляются с применением авиации, ракетных систем залпового огня и артиллерии.

Еще напомним, что журналисты FT сообщили, что Запад может начать склонять Украину к переговорам осенью. По словам анонимных европейских чиновников, нынешний уровень поддержки может продержаться еще год-два. Вашингтон считает следующие пять месяцев решающими для исхода конфликта и последним реальным шансом для Киева изменить ситуацию на фронте.