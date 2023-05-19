Любовь на войне: в Запорожье украинка вышла замуж за военного из Англии (фото)

Мужчина приехал в Украину, чтобы помочь бороться с врагом, а встретил свою любовь. Он решил остаться в нашей стране и после войны.

В Запорожье родилась новая интернациональная семья волонтеров – военный Джеймс Каприни из Англии женился на украинке Наталье Исаковой. Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины.

Мужчина приехал в Украину, чтобы вступить в ряды интернационального батальона, однако стал волонтером и встретил свою любовь.

Наталья Исакова в комментарии "УП. Жизнь" рассказала, что после начала полномасштабной войны с Россией временно переехала во Львов вместе с детьми.

В этом городе 15 мая прошлого года она встретила Джеймса, который приехал в нашу страну, чтобы помочь украинцам бороться с оккупантами на фронте.

"Джимми воевал в разных странах: Африке, Сирии… Позже он начал волонтерить и я захотела присоединиться. В итоге мы вместе занялись волонтерством", – рассказала Наталья.

В начале лета пара вместе вернулась с запада страны в Запорожье.

"Я тогда развелась, ведь была еще в отношениях. Мой бывший муж еще 3 года назад уехал в Польшу, поэтому все шло к разводу. Джимми окончательно меня украл из семьи", – со смехом добавила женщина.

По ее словам, романтические отношения развивались очень быстро. В скором времени Джеймс признался в своих чувствах и предложил Наталье оформить брак.

"Я не сразу восприняла это серьезно, но год мы пробыли бок о бок, мы постоянно вместе, поэтому в конце концов решили пожениться. Джимми останется в Украине до конца войны и после нее", – объяснила она.

Напомним, 1 мая сообщалось, что в боях за Бахмут погиб американский доброволец Купер "Харрис" Эндрюс. По информации журналиста Джейка Ханрахана, он попал в засаду российских войск, защищая эвакуированных.

Также 22 апреля СМИ писали, что в рядах ВСУ воюет бывшая депутат парламента Швеции Каролина Норденгрип. До 2022 года она была членом парламента от шведских демократов и заседала в комитете по обороне.