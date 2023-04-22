"Первая интернациональная леди": экс-депутат парламента Швеции служит в рядах ВСУ (фото)

Бывшая парламентарий-демократов Каролина Норденгрип стала кадровым военным в звании сержанта, подписав контракт с "Интернациональным легионом". Судя по фото в соцсетях, Норденгрип воюет в Украине минимум с ноября 2022 года.

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Бывшая депутат парламента Швеции от демократических сил Каролина Норденгрип вступила в ряды Вооруженных сил Украины. В интервью изданию Boras Tidning 22 апреля она сказала, что у нее совершенно отсутствовали сомнения в таком выборе.

Норденгрип 42 года, она родом из города Боллебюгд на юго-западе Швеции. До 2022 года была членом парламента от шведских демократов и заседала в комитете по обороне, уточняет Sverige Radio.

Экс-политик подписала контракт с "Интернациональным легионом" и стала кадровым военным в звании сержанта.

"Я много узнала о войне в Украине, когда была в составе оборонного комитета. Когда началась полномасштабная фаза, я сразу почувствовала, что должна внести свой вклад", – рассказала Норденгрип.

На странице шведской военной в Instagram можно увидеть фотографии и видео из Украины.

В одном из постов она рассказала о прохождении всех бюрократических процедур для вступления в легион и показала документ от Минобороны Украины.

Каролина Норденгрип показала документ от Минобороны Украины

"После трех дней бюрократии меня взяли в регулярную армию", – написала Норденгрип.

Норденгрип 11 апреля сообщила, что должна стать "первой интернациональной леди, которая вступила в регулярную армию". Такое предложение она получила в ноябре прошлого года.

По датам на других фото можно понять, что Каролина Норденгрип воюет в Украине как минимум с ноября 2022 года.

"У меня нет связи, электричества и воды, так как террористы (войска России) постоянно стреляют по нам. Очень холодно, но у меня лучшая работа в мире", — писала она 24 ноября.

Напомним, что в конце марта возле Бахмута погиб 29-летний французский доброволец Кевин Дэвид, воевавший за ВСУ.

Фокус в ноябре писал о спасении британского ветерана, 40-летнего Шарифа Амина. Мужчина попал под артиллерийский обстрел и получил множественные ранения.