Британский ветеран "Рэмбо" выжил после нескольких ранений в Украине (фото)

Побратимы спасли 40-летнего Шарифа Амина и, несмотря на многочисленные повреждения и вопреки мрачным прогнозам врачей, он вновь ходит. Хотя большая часть руки и ноги утратили чувствительность.

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Ветерану британской армию, который решил воевать за Украину, удалось выжить в артиллерийском обстреле, во время которого он получил множественные ранения. Об этом сообщает The Daily Mail.

40-летний Шариф Амин девять лет отслужил в 1-м британском стрелковом батальоне, среди прочего ездил в Афганистане. Две недели назад во время разведмиссии в тылу противника он вместе с другими военнослужащими ВСУ подвергся обстрелу.

[ + – ] Две недели назад Амин и его подразделение попало под артиллерийский обстрел [ + – ] Врачи достали из тела британца три осколка

Россияне заметили Амина, которого товарищи прозвали "Рэмбо", и других бойцов ВСУ. Их начали безжалостно обстреливать, в результате британец получил множественные ранения. Были задеты оба легких, осколки снаряда остались в каждой из четырех конечностей.

Побратимы спасли Амина и, несмотря на многочисленные повреждения и вопреки мрачным прогнозам врачей, он вновь начал ходить. Хотя большая часть правой руки и ноги утратили чувствительность.

Сейчас товарищи общими усилиями пытаются собрать средства, чтобы перевезти уроженца Бристоля на британские острова, вместе с его украинской невестой 33-летней Еленой Витвицкой и ее сыном Платоном.

По словам Амина, он оказался в Украине практически сразу же, как только в феврале началась война, и поначалу оказывал только гуманитарную помощь.

Но по мере развертывания боевых действий он начал обучать украинцев навыкам, полученным во время службы в британских войсках. Впоследствии и сам взял в руки оружие.

[ + – ] Британский военный в больнице

Две недели назад Амин и его подразделение попало под артиллерийский обстрел во время патрулирования на передовой линии. Но военнослужащие на бронемобилях "Козак" отвезли его к медикам. В дальнейшем он оказался в госпитале.

Из его тела достали три осколка, теперь он хранит их в стеклянной банке рядом с больничной койкой.

По его словам, он слышал неутешительные прогнозы врачей. Но вопреки всему, сейчас он вновь ходит, хотя рука и нога все еще малочувствительны.

"Я ни о чем не жалею, просто не мог оставаться в стороне. Кем бы я был, если бы почивал на лаврах, несмотря на то, что у меня были полезные навыки?" — сказал британец.

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