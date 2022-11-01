Британський ветеран "Рембо" вижив після кількох поранень в Україні (фото)

Побратими врятували 40-річного Шаріфа Аміна? і, незважаючи на численні пошкодження та всупереч похмурим прогнозам лікарів, він знову ходить. Хоча більшість руки та ноги втратили чутливість.

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Ветерану британської армії, який вирішив воювати за Україну, вдалося вижити в артилерійському обстрілі, під час якого він отримав численні поранення. Про це повідомляє The Daily Mail.

40-річний Шаріф Амін дев'ять років відслужив у 1-му британському стрілецькому батальйоні, серед іншого — їздив в Афганістан. Два тижні тому під час розвідмісії в тилу противника він разом із іншими військовослужбовцями ЗСУ зазнав обстрілу.

[ + – ] Два тижні тому Амін і його підрозділ потрапили під артилерійський обстріл [ + – ] Лікарі дістали з тіла британця три осколки

Росіяни помітили Аміна, якого товариші прозвали "Рембо", та інших бійців ЗСУ. Їх почали безжально обстрілювати, у результаті британець отримав численні поранення. Були зачеплені обидві легені, уламки снаряда залишилися в кожній із чотирьох кінцівок.

Побратими врятували Аміна, і, незважаючи на численні ушкодження та всупереч похмурим прогнозам лікарів, він знову почав ходити. Хоча більшість правої руки та ноги втратили чутливість.

Наразі товариші спільними зусиллями намагаються зібрати кошти, щоб перевезти уродженця Бристоля на британські острови разом із його українською нареченою 33-річною Оленою Вітвіцькою та її сином Платоном.

За словами Аміна, він опинився в Україні практично відразу ж, як у лютому почалася війна, і спочатку надавав лише гуманітарну допомогу.

Але з розгортанням бойових дій він почав навчати українців навичок, отриманих під час служби в британських військах. Згодом і сам узяв у руки зброю.

[ + – ] Британський військовий у лікарні

Два тижні тому Амін і його підрозділ потрапили під артилерійський обстріл під час патрулювання на передовій лінії. Але військовослужбовці на бронемобілях "Козак" відвезли його до медиків. Потім він опинився в шпиталі.

Із його тіла дістали три осколки, тепер він зберігає їх у скляній банці поруч із лікарняним ліжком.

За його словами, він чув невтішні прогнози лікарів. Але всупереч усьому, зараз він знову ходить, хоч рука та нога все ще малочутливі.

"Я ні про що не шкодую, просто не міг залишатися осторонь. Ким би я був, якби спочив на лаврах, незважаючи на те, що я мав корисні навички?" — сказав британець.

На війну в Україні відправили жінок-пілотів. Це сталося вперше з Другої світової. Російські льотчиці пройшли підготовку й тепер готові розпочати війну.

Раніше Фокус повідомляв, що Іран передасть ЗС РФ 1000 одиниць озброєнь, серед іншого, балістичних ракет і БПЛА.