"Перша інтернаціональна леді": ексдепутат парламенту Швеції служить у лавах ЗСУ (фото)

Колишня парламентарій-демократ Кароліна Норденгріп стала кадровим військовим у званні сержанта, підписавши контракт із "Інтернаціональним легіоном". Судячи з фото у соцмережах, Норденгрип воює в Україні щонайменше з листопада 2022 року.

Related video

Колишня депутат парламенту Швеції від демократичних сил Кароліна Норденгрип вступила до лав Збройних сил України. В інтерв'ю виданню Boras Tidning 22 квітня вона сказала, що у неї зовсім не було сумнівів у такому виборі.

Норденгрип 42 роки, вона родом із міста Боллебюгд на південному заході Швеції. До 2022 року була членом парламенту від шведських демократів та засідала у комітеті з оборони, уточнює Sverige Radio.

Експолітик підписала контракт з "Інтернаціональним легіоном" і стала кадровим військовим у званні сержанта.

"Я багато дізналася про війну в Україні, коли була у складі оборонного комітету. Коли почалася повномасштабна фаза, я відразу відчула, що маю зробити свій внесок", — розповіла Норденгрип.

На сторінці шведської військової в Instagram можна побачити фотографії та відео з України.

В одному з постів вона розповіла про проходження всіх бюрократичних процедур для вступу до легіону та показала документ від Міноборони України.

Кароліна Норденгрип показала документ від Міноборони України

"Після трьох днів бюрократії мене взяли до регулярної армії", — написала Норденгрип.

Норденгрип 11 квітня повідомила, що має стати "першою міжнародною леді, яка вступила в регулярну армію". Таку пропозицію вона отримала у листопаді минулого року.

За датами інших фото можна зрозуміти, що Кароліна Норденгрип воює в Україні як мінімум з листопада 2022 року.

"У мене немає зв'язку, електрики та води, тому що терористи (війська Росії) постійно стріляють по нас. Дуже холодно, але у мене найкраща робота у світі", — писала вона 24 листопада.

Нагадаємо, що наприкінці березня біля Бахмута загинув 29-річний французький доброволець Кевін Девід, який воював за ЗСУ.

Фокус у листопаді писав про порятунок британського ветерана, 40-річного Шаріфа Аміна. Чоловік потрапив під артилерійський обстріл і отримав численні поранення.