"Перша інтернаціональна леді": ексдепутат парламенту Швеції служить у лавах ЗСУ (фото)
Колишня парламентарій-демократ Кароліна Норденгріп стала кадровим військовим у званні сержанта, підписавши контракт із "Інтернаціональним легіоном". Судячи з фото у соцмережах, Норденгрип воює в Україні щонайменше з листопада 2022 року.
Колишня депутат парламенту Швеції від демократичних сил Кароліна Норденгрип вступила до лав Збройних сил України. В інтерв'ю виданню Boras Tidning 22 квітня вона сказала, що у неї зовсім не було сумнівів у такому виборі.
Норденгрип 42 роки, вона родом із міста Боллебюгд на південному заході Швеції. До 2022 року була членом парламенту від шведських демократів та засідала у комітеті з оборони, уточнює Sverige Radio.
Експолітик підписала контракт з "Інтернаціональним легіоном" і стала кадровим військовим у званні сержанта.
"Я багато дізналася про війну в Україні, коли була у складі оборонного комітету. Коли почалася повномасштабна фаза, я відразу відчула, що маю зробити свій внесок", — розповіла Норденгрип.
На сторінці шведської військової в Instagram можна побачити фотографії та відео з України.
В одному з постів вона розповіла про проходження всіх бюрократичних процедур для вступу до легіону та показала документ від Міноборони України.
"Після трьох днів бюрократії мене взяли до регулярної армії", — написала Норденгрип.
Норденгрип 11 квітня повідомила, що має стати "першою міжнародною леді, яка вступила в регулярну армію". Таку пропозицію вона отримала у листопаді минулого року.
За датами інших фото можна зрозуміти, що Кароліна Норденгрип воює в Україні як мінімум з листопада 2022 року.
"У мене немає зв'язку, електрики та води, тому що терористи (війська Росії) постійно стріляють по нас. Дуже холодно, але у мене найкраща робота у світі", — писала вона 24 листопада.
Нагадаємо, що наприкінці березня біля Бахмута загинув 29-річний французький доброволець Кевін Девід, який воював за ЗСУ.
Фокус у листопаді писав про порятунок британського ветерана, 40-річного Шаріфа Аміна. Чоловік потрапив під артилерійський обстріл і отримав численні поранення.